06.02.2018 - 19:19 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple setzt sein Beta-Programm für das kommende iOS-11.3-Updates fort und hat nun die Beta 2 des mobilen Betriebssystems für Teilnehme des Entwicklerprogramms freigegeben.



Teilnehmer des zahlungspflichtigen Entwickler-Programms können ab sofort die Beta 2 von iOS 11.3 over-the-air herunterladen, sofern das entsprechende Konfigurationsprofil auf dem iOS-Gerät installiert wurde.

iOS 11.3 Beta unterstützt das neue Audio-Feature, Airplay 2, auch wenn es noch nicht voll funktionsfähig ist. Gemeinsam mit der Beta zu tvOS 11.3 für Apple TV kann es jedoch bereits genutzt werden. AirPlay 2 ermöglicht nämlich ein Multi-Room-Audio-Erlebnis. Dies bedeutet, dass Sie über Ihr iPhone Musik oder andere Audioinhalte über mehrere „Apple TV“-Boxen in Ihrem Zuhause perfekt synchron wiedergeben können.

Das Software-Update bietet neue ARKit-Werkzeuge für Entwickler. Mit dem neuen ARKit 1.5 erkennt und platziert die Technik virtuelle Objekte auf vertikalen Flächen und kann unregelmäßig geformte Flächen genauer detektieren. ARKit ist in der Lage, die Position von Schildern, Plakaten und Bildern zu erkennen und in AR-Szenen zu integrieren. So können z.B. Museen mit interaktiven Exponaten gefüllt oder ein Filmplakat zum Leben erweckt werden. Die reale Sicht durch die Kamera bei Verwendung von AR bietet in ARKit 1.5 eine um 50 Prozent höhere Auflösung (1080p) und unterstützt den Autofokus.

iOS 11.3 enthält außerdem vier neue Animoji-Charaktere für das iPhone X, darunter einen Löwen, einen Bären, einen Drache und einen Totenschädel. Zudem wird die Funktion iCloud-Messages eingeführt. Dieses Feature gab es schon einmal in iOS 11, wurde dann aber entfernt. Es speichert die Nachrichtenverläufe der Nutzer im Netz und synchronisiert sie zwischen allen seinen Geräten.

Darüberhinaus soll iOS 11.3 deutliche Änderungen für die HomeKit-Authentifizierung bieten. Bislang mussten Hersteller hardwareseitig für die Änderungen sorgen. Das hat dazu geführt, dass sich deutlich weniger Anbieter dazu bereit erklären als vielleicht möglich und außerdem die Produkte wegen der zusätzlichen Hardware teurer ausfielen als notwendig.

In der Health App fügt Apple eine neue Health Records-Funktion hinzu, um es Kunden mit einer teilnehmenden medizinischen Einrichtung zu erleichtern, direkt auf ihre Daten im iPhone zuzugreifen, selbst wenn diese medizinischen Daten über mehrere Anbieter verteilt sind. Das geschieht natürlich nur mit Zustimmung des Anwenders. Bisher sind nur US-Kliniken in dieser Kooperation.

Ebenfalls in dieser Beta-Version von iOS 11.3 enthalten sind Informationen über den Akkuzustand des Geräts. Das sollte eigentlich erst später nachgezogen werden und ist die Konsequenz der Drosselungs-Affäre, die Apple zum Jahreswechsel verkraften musste. Diese Power-Management-Funktion reduzierte die Taktrate der Prozessoren ohne Wissen des Nutzers, wenn ein abgenutzter Akku festgestellt wurde. Auch die Drosselfunktion ist nun abschaltbar.

Zu den weiteren neuen Funktionen von iOS 11.3 gehören die Unterstützung für das Streamen von werbefreien Musikvideos in Apple Music, ein neues "For You"-Video des Tages in den Apple News, eine neue HomeKit Software-Authentifizierung, um es Zubehörherstellern zu erleichtern, HomeKit in bestehende Geräte einzubauen, und Unterstützung für die Funktion Advanced Mobile Location (AML), die automatisch den aktuellen Standort eines Benutzers sendet, wenn er einen Notruf tätigt. Diese Funktion wird nicht überall unterstützt.