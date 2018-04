02.04.2018 - 23:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Nach dem offiziellen Release von iOS 11.3 am Gründonnerstag hat Apple am Ostermontag die erste iOS 11.4 Entwickler-Beta für iPhones und iPads veröffentlicht. Die neue Beta-Version ist im Developer Center von Apple verfügbar.

Apple hat iOS 11.4 Beta 1 für Entwickler freigeben. Auf iOS 11.4 hatte Apple in der vergangenen Woche zum ersten Mal in Bezug auf seine neuen Education-Tools hingewiesen. Apple hatte während seiner Keynote die neue Schoolwork-App für Schüler und die ClassKit-API für Drittanbieter-Applikationen vorgestellt.

Wir erwarten, dass mit iOS 11.4 endgültig AirPlay 2 und die Stereo-Unterstützung für den HomePod eingeführt wird und auch Nachrichten in der iCloud eingebaut wird, da beide Funktionen in der Beta 1 wieder enthalten sind. Auch die Unterstützung für die Ladematte AirPower dürfte enthalten sein. Das Gerät erschien allerdings, anders als erwartet, doch nicht im März.

Apple teilte mit, dass der Ton beim Streaming eines Videos über die YouTube-Anwendung mittels Airplay um 2 bis 3 Sekunden hinter dem Video zurückbleiben könnte. Zudem können Clients, die NSURLSessionStreamTask verwenden und dabei eine nicht sichere Verbindung verwenden, keine Verbindung herstellen können, wenn das iPhone oder iPad die Funktion Web Proxy Auto Discovery (WPAD) oder Proxy Automatic Configuration (PAC) nutzt.

Außerdem kann in der Musik-App die Wiedergabe am Ende des ersten Tracks hängen bleiben. Apple hat zudem Nachrichten in der iCloud wieder eingebaut, nachdem die Funktion überraschend in einer Beta von iOS 11.3 wieder entfernt und auch nicht in der finalen Version enthalten war. Auch die HomePod Stereo-Unterstützung kehrt in die Beta zurück, benötigt aber eine bisher unveröffentlichte HomePod Beta-Firmware, um zu funktionieren.

