16.04.2018 - 19:20 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



Und es geht weiter mit den Betaversionen von Apples mobilen Betriebssystem für das iPhone und das iPad. Apple hat die zweite Entwickler-Beta von iOS 11.4 veröffentlicht, nachdem die erste Version vor zwei Wochen erschien. Die neue Beta kann über das Dev-Center heruntergeladen werden und müsste bald auch für öffentliche Betatester freigeben werden.

Apple hat iOS 11.4 Beta 2 für Entwickler veröffentlicht. Die Beta für Apples nächstes mobiles Betriebssystem enthält AirPlay 2 und die Stereo-Unterstützung für den smarten Lautsprecher HomePod sowie die Funktion „Nachrichten in der iCloud”. Diese Funktionen waren auch in den ersten Betas von iOS 11.3 enthalten, wurden später aber wieder entfernt und auch in der finalen Version von iOS 11.3 fehlten sie. Apple verriet zwar nicht, was der Grund dafür war, es wird jedoch gemunkelt, dass es erhebliche technische Probleme gab, die eine frühere Veröffentlichung nicht zuließ.

Zudem gibt es Hinweise - aber noch keine offizielle Ankündigung - dass der in die Jahre gekommene AirPort Express Airplay 2 Unterstützung erhalten soll. Ein entsprechender Hinweise ist in der ersten Beta zu iOS 11.4 auftaucht. Sowohl auf Reddit als auch auf Twitter bestätigen einige Nutzer diesen Umstand. Aktuell geht man davon aus, dass Apple an einer „AirPlay 2“-Unterstützung für den AirPort Express arbeiten könnte, sodass das Gerät etwa für die Multiroom-Audio-Wiedergabe genutzt werden könnte. Bestätigt worden ist dieser Umstand jedoch noch nicht.

Die Funktion Nachrichten in der iCloud erlaubt es, Nachrichten nicht mehr auf den einzelnen Endgeräten zu speichern sondern in der Cloud vorzuhalten beziehungsweise sie darüber zu synchronisieren. Wird eine Nachricht dann beispielsweise auf einem Endgerät gelöscht, verschwindet sie auch von allen anderen Geräten des Anwenders.

