14.04.2018 - 08:46 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple scheint ein goldenes iPhone X entworfen zu haben und hat die entsprechenden Unterlagen bei der Telekommunikationsbehörde United States Federal Communications Commission eingereicht. Doch wie bekannt kam es nie auf den Markt.

Für die regulatorische Freigabe eines neuen Geräts müssen Smartphone-Unternehmen in den USA bei der FCC einen Antrag stellen, was Apple für das iPhone X im September 2017 tat. In dem Dokument scheint Apple ein iPhone X in einer goldenen Farbe verwendet zu haben, die letztendlich aber nicht auf den Markt kam.

Das fragliche Dokument enthält mehrere Bilder eines goldenen iPhone X aus verschiedenen Blickwinkeln, um die Funktionen und die Abmessungen des Geräts zu skizzieren. Der Goldton des iPhone X scheint der Goldfarbe des iPhone 8 und iPhone 8 Plus ähnlich zu sein.

Andere Dokumente deuten darauf hin, dass Apple seine FCC-Einreichung im Juli 2017 vorbereitet hatte, was darauf hindeutet, dass die Fotos mehrere Monate vor der Enthüllung des iPhone X im September 2017 aufgenommen wurden. Während viele der in der Einreichung enthaltenen Dokumente kurz nach der Einreichung verfügbar waren, unterlagen externe Fotos und andere sensible Details einer sechsmonatigen Vertraulichkeitsklausel, die erst kürzlich ablief.

Angesichts des Alters des Dokuments ist es wahrscheinlich, dass Apple das iPhone X in drei Farben - Gold, Silber und Space Gray - veröffentlichen wollte, aber letztendlich aufgrund von Produktionsproblemen gezwungen war, die Goldfarben-Option wieder zu streichen

Vor dem Start des iPhone X hieß es oft, dass es in drei Farben auf den Markt kommen werde. KGI Securities Analyst Ming-Chi Kuo sagte, dass Apple Probleme bei der Herstellung eines "Blush Gold" iPhone X habe. Die Gold-Version könnte deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Es ist möglich, dass der Edelstahlrahmen des Gold-Geräts Probleme verursachte. Beim iPhone 8 wird ein Aluminiumrahmen verwendet. Es ist nicht klar, ob Apple noch Pläne hat, ein goldenes iPhone X auf den Markt zu bringen.

