Im App Store gibt es unzählige Apps, mit denen man Bilder bearbeiten kann. Zu den beliebtesten gehört dabei „Enlight". Die App besticht mit einem ansprechenden Design und eine großen Funktionsvielfalt. Allerdings ist sie mit 3,99 Euro keine der günstigeren Anschaffungen. Aktuell wird Version 2.0 durch Beta-Tester überprüft und bringt eine größere Änderung ans Licht. Enlight wird allem Anschein nach ein Abo-Modell einführen.



Enlight bietet viele Tricks für das perfekte Bild (Bild: Lightricks)

Seit rund zwei Jahren arbeitet Lightricks – die Entwickler hinter Enlight – an neuen Funktionen für die iOS-Applikation „Enlight". In dieser Zeit haben es zahlreiche neue Features und Filter in die App geschafft. Solche Neuerungen waren bisher immer kostenfrei. Aktuell arbeitet man an einem größeren Update auf Version 2.0. Einige Beta-Tester dürfen die neue App bereits einsetzen und berichten von einem Abo-Modell, das mit der Aktualisierung eingeführt werden könnte.

Wie iPhone-Ticker berichtet, planen die Entwickler nun für Version 2.0 eine zusätzliche VIP-Option anzubieten. Diese soll sich in Form eines Abo-Modells bemerkbar machen. Abo-Kunden werden dann wohl jeden Monat neue Inhalte wie Filter erhalten.

Nach jetzigem Stand gibt es weder konkrete Aussagen zum Preis noch zum Umfang der VIP-Option, wobei natürlich Filter oder andere Werkzeuge als potentielle Inhalte gehandelt werden. Daneben ist auch nicht klar, wie weit sich das Abo-Modell auf den Preis der App auswirken wird. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2015 hat sich dieser nämlich selten verändert und blieb bei stabilen 3,99 Euro. Ob dieser weiterhin bestehen bleibt oder die App sogar kostenlos wird, kann derzeit nur spekuliert werden. Wir erwarten jedoch zuverlässige Informationen pünktlich zur Veröffentlichung von Version 2.0.