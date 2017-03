26.03.2017 - 12:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das iPhone 7 in der (Product)Red-Variante hat eine weiße Front. Das gefällt einigen Interessenten nicht, die lieber ein rot-schwarzes Smartphone wollen. Nun gibt es eine Umbauanleitung als Video.



Rotes iPhone mit schwarzer Front (Bild: Danny Winget / Screenshot: Mac Life)

Es ist gar nicht so leicht, dem iPhone 7 (Product)Red eine schwarze Gehäusefront zu verpassen. Das musste YouTuber Danny Winget erkennen, der sich an den Umbau gemacht hat und einem roten iPhone 7 Plus das Logic Board und die Front entrissen. Das ist notwendig, um die Funktion des Homebuttons zu erhalten.

Apple verbindet den Touch ID Fingerabdrucksensor mit dem iPhone Logic Board und schaltet Sensoren ab, die von anderen Geräten stammen. Das soll die Sicherheit erhöhen, verhindert aber Reparaturen durch Drittanbieter.

Natürlich ist es verrückt teuer, ein schwarzes iPhone 7 und ein rotes Modell zu kaufen, um darauf ein iPhone (Product)Red mit schwarzer Gehäusefront zu machen. Leider geht durch den Umbau auch die Gehäusedichtung kaputt. Aber hübsch sieht es schon aus.

Das iPhone in der (Product)Red Special Edition unterscheidet sich nur durch sein rotes Gehäuse von den schon seit letztem Jahr erhältlichen Modellen des iPhone 7. Wer es kauft, leistet einen Beitrag zum Global Fund im Kampf gegen Aids. Das rote Gerät ist nicht teurer als die anderen Varianten - Apple spendet einen Prozentsatz der Einnahmen.

Das „kleine“ Modell mit 4,7 Zoll großem Display kostet ab 869 Euro. Das große Plus-Modell mit Dual-Kamera wird für 1.009 Euro verkauft. Die Preise gelten für die Version mit 128 GByte großem Speicher. Die Modelle mit 256 GByte Speicher kosten 110 Euro mehr. Alles roten iPhones sind ab sofort erhältlich.