17.10.2016 - 18:44 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

In einer neuen Werbekampagne lässt Beats, oder sollte man besser sagen: Apple, internationale Promis zu Wort kommen. Es geht um die neuen kabellosen Kopfhörer wie die Beats X und die Powerbeats3 Wireless. Eine tragende Rolle in dem Spot spielt Pinocchio aus dem gleichnamigen Disney-Film, der die Musik dazu liefert und feststellt, dass er keine Fäden hat – genau wie die Kopfhörer keine Kabel haben.



Pinocchio hat keine Fäden und die Beats-Kopfhörer keine Kabel (Bild: Beats by Dre)

Mit einer Minute und 42 Sekunden fällt der neue Werbespot für die Beats-Kopfhörer mit dem Apple W1-Chip relativ lang aus. Die Kampagne heißt dabei „Got No Strings” („Habe keine Fäden”) und spielt natürlich auf die kabellose Natur der Ohrhörer an.

Beats lässt die Puppe tanzen

Kabel sind lästig. Mit der neuen Kampagne will Beats die kabellose Natur seiner aktuellen Kopfhörer zelebrieren. Mit Ausschnitten aus Disneys Pinocchio und massig Real-Film, in dem unter anderem Nicki Minaj, Michael Phelps, Steve Buscemi und Pharrell Williams mitspielen, geht es darum, dass dank des neuen W1-Chips in den Kopfhörern Kabel überflüssig werden, da der Akku lange genug durchhält, um die Musik via Bluetooth zu empfangen.

Die Promis tanzen zu der Originalmusik des Films an verschiedenen Plätzen, etwa im Parkhaus, im Flugzeug, auf der Straße oder Zuhause. Wer genau hinsieht, kann neben den Tanzeinlagen auch den einen oder anderen (gespielten) Witz entdecken.

Am Ende werden diejenigen Kopfhörer vorgestellt, die mit dem Apple W1-Chip ausgestattet wurden: Die Beats Solo3 Wireless mit ihren 40 Stunden Akkulaufzeit, die Powerbeats3 Wireless, die mit einer Aufladung von 5 Minuten eine ganze Stunde durchhalten und die neuen Beats X, zu denen nichts weiter gesagt wird.

Apple W1: Für AirPods vorgestellt, in Beats zuerst verwendet

Der Apple W1-Chip wurde auf der Keynote zum iPhone 7 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Er wird in den AirPods, einer kabellosen Variante der EarPods, zum Einsatz kommen. Während die Markteinführung dieser Kopfhörer noch auf sich warten lässt, kann man den Prozessor bereits in Kopfhörern von Beats verwenden.