Sie können jetzt die neue Version 7 der Online-Banking-Software Bank X im Mac App Store erwerben. Die App hat eine umfassende Änderung der Benutzeroberfläche erhalten. Für Nutzer, die die Software außerhalb des App Store erworben haben, gibt es Alternative Bezugswege und Upgrade-Optionen.

App-Logo von Bank X (Bild: Application Systems Heidelberg)

Die Banking-Software Bank X steht jetzt in Version 7 im Mac App Store zur Verfügung steht. Die Basisversion kostet 14,99 Euro. Erweiterte Funktionen lassen sich über In-App-Käufe nachrüsten. Wenn Sie in der Vorversion bereits In-App-Käufe getätigt haben, können Sie diese kostenlos in die neue Version übernehmen. Zu den weiteren Neuigkeiten zählt beispielsweise die Möglichkeit Umsätze regelmäßig automatisiert abzufragen under eine verbesserte Klientenverwaltung, die die Einrichtung von Aufträgen direkt aus dem Kontextmenü heraus erlaubt.

Darüber hinaus können Sie Bank X 7 Standard und Bank X 7 Professional als Komplettpakete direkt bei Application Systems Heidelberg erwerben. Diese erlauben das Update von älteren Versionen.

Laden im App Store Bank X Online Banking 7 Entwickler: Application Systems Heidelberg Software GmbH Preis: 14,99 €

Laden

Bank X Mobile bekommt demnächst ein Update

Darüber hinaus steht von Bank X auch eine iOS-Version zur Verfügung. Der Hersteller lässt seine Kunden wissen. Diese App wird schon bald ein Update erhalten, das aus der Software eine echte 64-bit-Anwendung machen wird, die dann mit Apples iOS 11 kompatibel sein wird.