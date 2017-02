21.02.2017 - 19:48 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat mit einem Tag Verzögerung auch für Teilnehmer des kostenlosen Testprogramms Apple Seed iOS 10.3 Beta 3 für iPhones, iPads und dem iPod touch freigegeben. Die wichtigste Neuerung von iOS 10.3 ist das neue Apple Dateisystem APFS und eine Suchfunktion für AirPods. Vor alten 32-Bit-Apps warnt das Betriebssystem mittlerweile offensiv.



21.02.2017 - 19:48 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

iOS 10.3 Beta 3 ist da (Bild: Adrianna Calvo/CC0)

Es wird vielleicht noch zwei oder drei Betaversionen lang dauern, bis die finale Version von iOS 10.3 da ist, doch schon jetzt kann jeder eine Vorabfassung ausprobieren, denn die öffentliche Beta 3 des mobilen Betriebssystems ist da.

Neu ist eine Ortungsfunktion für verloren gegangene AirPods, die dafür sorgt, dass die Ohrhörer einen laut anschwellenden Ton von sich geben, damit sie der Nutzer in der Wohnung wiederfinden kann. Wer sie unterwegs verloren hat, muss sich auf Näherungswerte erfassen und kann den Ort auf einer Karte ansehen, an dem sie zuletzt mit den iPhone oder iPad verbunden waren. Die AirPods besitzen keine Sendefunktion, was die Suche erschwert. Die neue Funktion ist unter "Mein iPhone finden" abgelegt.

Lesetipp macOS Sierra: Das kann Apples neues Dateisystem APFS Im neuen macOS Sierra steckt ein neues Dateisystem integriert, das jedoch erst 2017 durch Sie als Konsumenten genutzt werden kann. Dann aber... mehr

Die mit Abstand wichtigste Änderung für iOS ist die Einführung des Dateisystems Apple File System (APFS). Von der Umstellung selbst merkt der Anwender nichts, doch wie immer gilt vor dem Einspielen einer neuen Betriebsversion: Backup machen. Das in die Jahre gekommene, alte Dateisystem HFS+ wird bald überall aus der Mac-Welt verschwinden, denn auch bei macOS und watchOS soll APFS kommen. Es bietet nicht nur eine höhere Datensicherheit sondern vor allem mehr Leistung. Apps starten deutlich schneller als zuvor.

Am Sprachassistenten Siri wurde ebenfalls gearbeitet. Apple bietet Entwicklern per API die Möglichkeit, ihre Apps auch das Bezahlen von Rechnungen oder die Routenplanung zu erledigen - per Sprachsteuerung.

iOS warnt vor veralteten Apps

In den Einstellungen unter Allgemein/Info/Apps findet der Nutzer den neuen Menüpunkt „App-Kompatibilität”, der alle installierten 32-Bit-Apps auflistet, die in iOS 11 nicht mehr laufen werden. Die Liste ist mit dem App Store verlinkt, wo man genau sehen kann, wann die jeweilige Software zum letzten Mal aktualisiert wurde. Im Zweifelsfall muss man sich eine Alternative suchen.

Bei CarPlay wurde eine Sidebar eingebaut, die es ermöglicht, die letzten aufgerufenen Apps sofort wieder zu öffnen. Das erleichtert den schnellen Zugriff ungemein und lenkt weniger ab. Die Navigation führt zudem Ladestationen für Elektroautos und Plugin-Hybride auf.

Wie wird man Apple-Seed-Tester?

Um ein Tester zu werden, genügt es sich unter appleseed.apple.com/sp/betaprogram über die blauen Schaltflächen Join Now und Get Started mit der Apple ID und dem dazugehörigen Kennwort anmelden. Ein weiterer Klick auf Accept um die Nutzervereinbarung zu akzeptieren führt Sie zur letzten Seite des Anmeldeprozesses. Klicken Sie nun unter Punkt 1 auf Enroll Your Mac und laden Sie auf der neuen Seite das Beta Access Utility, das in Anschluss an den Download ausgeführt werden kann.