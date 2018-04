22.04.2018 - 12:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple Watch Edition (Bild: Apple)

Wer den weltweit einzigen verbliebenen Apple Store für den Verkauf von Apple Watches sehen will, muss schnell handeln. Die kürzlich im Isetan-Kaufhaus in Shinjuku, Tokio, angebrachte Beschilderung weist darauf hin, dass der Standort ab dem 13. Mai geschlossen wird. Die Ära der goldenen Apple Watch Edition geht damit endgültig zu Ende.

Nach der feierlichen Eröffnung von Apple Shinjuku Anfang April 2018 begannen die Kunden in Tokio, das Schicksal von Apples Pop-up-Shop direkt gegenüber im Isetan-Kaufhaus in Frage zu stellen. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass zwei so nahe beieinander liegende Apple Stores gleichzeitig geöffnet bleiben würden, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen weltweit nur etwas mehr als 500 Stores betreibt.

Nach der Eröffnung des Apple Watch Ladens, der gleichzeitig mit dem Apple Watch Launch im Jahr 2015 stattfand, war er einer von nur drei Pop-Up-Stores weltweit, die sich mit Apple Watches und Uhrarmbändern beschäftigte. Kunden, die nach iPhones, iPads, Macs und Service suchen, müssen einen traditionellen Apple Store besuchen.

Die beiden anderen Apple Watch Shops in den Galeries Lafayette in Paris und Selfridges in London wurden Anfang 2017 geschlossen. Alle befanden sich in Kaufhäusern, in denen auch Luxusuhrenmarken verkauft wurden. Apples Laden in Isetan blieb hingegen während des Baus von Apple Shinjuku auf der anderen Straßenseite geöffnet-

Das Kaufhaus Isetan war auch der letzte Ort auf der Welt, an dem Kunden die originale, 18-karätige, goldene Apple Watch Edition anschauen und kaufen konnten. Noch in diesem Monat hatte das Geschäft Modelle der Uhr auf Lager, die auf Anfrage anprobiert und gekauft werden konnte. Um den Bestand zu reduzieren, wurde der Preis der Apple Watch Edition massiv gesenkt, teilweise um bis zu 70 Prozent. Das 38-mm-Modell wurde für 75.600 Yen (etwas über 570 Euro) angeboten.

