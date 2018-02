06.02.2018 - 14:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten Jahren hat Apple viele Ressourcen in den Gesundheits- und Fitnessbereich gesteckt. Neben der Fitnesstracker-Funktion der Apple Watch findet man auch auf dem iPhone allerlei Gesundheitsinformationen in der Health-App und kann diese gegebenenfalls selbst ergänzen. Nun gibt es jedoch einen kleinen Rückschlag für Apple. Das Unternehmen hat einen seiner besten Gesundheitsforscher verloren.



06.02.2018 - 14:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple ist stark daran interessiert den Gesundheitsbereich zu verbessern. Im Laufe der letzten Jahre hat das Unternehmen daher verschiedene Bemühungen in Gang gesetzt. Mit ResearchKit und CareKit stellt das Unternehmen Forschungseinrichtungen und Instituten eine großartige Plattform für breitflächige Studien zur Verfügung. Um solche Projekte zu verwirklichen, holte sich Apple in den vergangenen Jahren viele Experten ins Boot. Nun wurde über CNBC bekannt, dass Apple einen seiner Top-Forscher verloren hat. Stephen Friend soll schon nach weniger als zwei Jahren das Handtuch geschmissen und das Unternehmen wieder verlassen haben.

Bereits 2015 kamen Gerüchte auf, dass Apple und Friend zusammenarbeiten. Erst ein Jahr, im Juni 2016, fing der Gesundheitsforscher bei dem kalifornischen Unternehmen an und sorgte damit für großes Aufsehen in seinem Fachbereich. Weshalb er Ende 2017 Apple wieder verlassen haben soll, ist derzeit nicht bekannt. Als Berufsbezeichnung trägt Friend laut LinkedIn-Profil seit kurzer Zeit „unabhängiger Unternehmer“. Friend stieß zu den Health-Team als ResearchKit, CareKit sowie HealthKit gerade von Apple veröffentlicht und erste wichtige Beziehungen zu verschiedenen Universitäten geknüpft wurden.

Der Forscher stand mit seiner Entscheidung wohl nicht alleine da. Er folgt damit Anil Sethi, der bis Dezember 2017 als Director of Health bei Apple tätig war. Sethi gründete jedoch nur kurz drauf ein Startup mit dem Schwerpunkt auf medizinischen Daten.