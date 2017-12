Zukunftsmusik: Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird Apple ab 2019 neue, hochkapazitive Akkus in seinen iPhone X einbauen. Der Grund sei relativ pragmatisch. Das Unternehmen plant neue TrueDepth-Kameras zu integrieren mit verbesserten Sensoren, die 3D- und AR-Anwendungen deutlich aufwerten würden. Demnach hätte Apple keine Schwierigkeiten damit, auf technischem Wege mehr Platz für größere Batterien im iPhone zu schaffen.

iPhone X mit TrueDepth Kamera (Bild: Caspar von Allwörden)

Es ist derzeit nur ein Gerücht. Doch Kuo von KGI Securities ist häufig gut informiert und viele seiner Vorhersagen treffen in der Regel zu. Entsprechend werden wir hellhörig.

Neue TrueDepth-Kamera ab 2019

Schon im kommenden Jahr würden weitere iPhone-Modelle mit der TrueDepth-Kamera ausgestattet. Die Nutzung derselben geht, wie auch bei der normalen Kamera, mit erhöhtem Energieverbrauch einher.

Ab 2019 dann soll eine verbesserte Variante von TrueDepth zum Einsatz kommen, die bei der 3D-Tiefenerkennung und Augmented-Reality-Funktionen optimiert und erweitert würde. Die Module würden mehr Energie verbrauchen als bislang.

Apple mit größerem Akku im Smartphone

Man könnte nun sagen, dass es selbsterklärend ist, zu behaupten, Apple würde größere Akkus einsetzen, um dem erhöhten Energiebedarf zu decken. Das ist nur leider nicht der Fall. Apple hat, wenn man die Chronologie der Geräte betrachtet, in manchen Jahren den Akku sogar geschrumpft. In jedem Fall aber würde Apple in der Lage sein, durch die Zusammenfassung von Funktionen mehrerer Chips auf einen und neue Bauformen Platz zu schaffen für größere Akkus.

Face ID nächstes Jahr in drei iPhones

Schon zuvor hatte Kuo Investoren informiert, dass 2018 Face ID dann in drei iPhone-Modellen enthalten sein würde. Neben einem iPhone X mit 5,8 Zoll Display würde ein Plus-Modell mit 6,5 Zoll Display angeboten und auch ein „normales“ iPhone mit 6,1 Zoll Display. Letzteres würde jedoch auf LCD statt OLED setzen und günstiger sein als die anderen Geräte. Alle drei würden aber die TrueDepth-Kamera einsetzen und damit auch die Gesichtserkennung Face ID.