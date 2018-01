09.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

LG wird voraussichtlich in diesem Jahr die Face ID-Technologie für das nächste iPhone X, das iPad Pro und iPhone X Plus bereitstellen. Letztes soll eine vergrößerte Version des iPhone X darstellen.



09.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple plant eine bedeutende Investition in LG Innotek, um die Lieferung von 3D-Sensormodulen für die nächste Generation von iPhone und iPad-Modellen zu sichern, die laut der koreanischen Website The Investor in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen.

Apple will mit einer Vorauszahlung von etwa 821 Millionen US-Dollar sicherstellen, dass LG Innotek die erforderlichen zusätzlichen Anlagen für die Produktion von 3D-Sensorik und Kameramodulen für mobile Geräte bauen kann, heißt es in dem Bericht.

Die von LG Innotek produzierten 3D-Sensormodule, einschließlich der Beleuchtung und dem Punktprojektor sind Schlüsselkomponenten des neuen TrueDepth-Kamerasystems des iPhone X und ermöglichen Funktionen wie Face ID und die Gesichtserfassung für die Animojis.

Angeblich will Apple 2018 neben einem verbesserten iPhone X auch ein größeres iPhone X Plus und ein Mittelklasse-iPhone mit Face ID auf den Markt bringen, hatte KGI Securities-Analyst Ming-Chi Kuo orakelt.

Apple wird auch mindestens ein iPad Pro-Modell mit Face ID in diesem Jahr veröffentlichen, so Mark Gurman von Bloomberg. Apple wird in diesem Zusammenhang alles daran setzen, dass es keine Probleme in der Lieferkette gibt, was beim iPhone X 2017 zu erheblichen Produktionsproblemen geführt haben soll.