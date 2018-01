18.01.2018 - 10:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Apple eine Drosselung in iOS-Geräte integriert hat, die den Prozessor bei alten Geräten bremst und damit die Batterielaufzeit verlängert. Dies stieß bei vielen Nutzern auf Unmut. Apple kündigte damals als Konsequenz den Batterieaustausch an und senkte gleichzeitig die Preise hierfür. In einem aktuellen Interview kündigte Apple-CEO Tim Cook eine weitere Maßnahme an.



Kürzlich bestätigte sich der Verdacht vieler Nutzer, dass ihr iOS-Gerät mit größeren Updates langsamer gemacht wird. Apple gab dies zu und fügte an, dass die Drosselung nicht zum Ankurbeln der Verkäufe eingesetzt wurde, sondern um die Lebenszeit der Batterien zu verlängern. Nur kurze Zeit später senkte das Unternehmen die Preise für einen Batterieaustausch. In einem offenen Brief an die Nutzer entschuldigte man sich bei den Nutzern für fehlende Kommunikation, da man eigentlich nur für ein besseres Erlebnis sorgen und ein plötzliches Abschalten der Geräte verhindern wollte. Schon damals kündigte man an, dass man in iOS ein Feature integrieren möchte, mit dem sich der Batteriezustand überprüfen lässt und ob dadurch die Leistung beeinflusst wird.

Nun meldete sich auch Apple-CEO Tim Cook zu Wort und sprach mit ABC News nochmals über die Funktion. Darin machte er deutlich, dass man in einem zukünftigen Update Nutzern die Möglichkeit geben wird, selbst zu entscheiden, ob die CPU-Drossel aktiviert sein soll oder nicht. Cook zufolge soll bereits im nächsten Monat eine iOS-Beta mit diesem Feature an Entwickler verteilt werden. Eine Veröffentlichung für alle Nutzer ist dann nur kurz danach geplant.