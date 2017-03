21.03.2017 - 21:09 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat zwar die Hardware der Apple Watch Series 2 und Series 1 unverändert gelassen, doch nun gibt es zahlreiche beliebte Uhren-Armbandkombinationen nicht mehr. Der Kunde muss die meisten Armbänder nun separat erwerben und zahlt drauf.



Apple Watch - neue Armbänder (Bild: Apple)

Apple scheint die Apple Watch so gut zu verkaufen, das man riskiert, einige Interessenten zu verprellen. Zwar wurden neue Armbandmodelle vorgestellt, doch das ist nicht alles. Bestimmte Kombinationen aus Uhrengehäuse und Armband sind nun nicht mehr erhältlich. Das bedeutet, dass der Kunde zum Beispiel ein Edelstahlgehäuse zwangsweise mit bestimmten Armbändern kaufen und dann für das Wunscharmband noch obendrauf zahlen muss.

So gibt es keine Apple Watch mit Edelstahlgehäuse und einem normalen Lederarmband mehr in Kombination. Wer so etwas kaufen will, muss gleich zu einem Hermès-Modell greifen, das es ab rund 1.400 Euro gibt.

Uhren werden durch fehlende Bundles teurer

Wer die Edelstahl-Uhr mit dem Stahl-Gliederarmband kaufen will, muss erst die Uhr mit Gummarmband kaufen und dann och einmal mehr als 500 Euro für das Gliederarmband draufgelegen. Es gibt allerdings nach wie vor die Edelstahluhr mit Milanaise-Armband. Immerhin gibt es von Drittanbietern günstige Alternativen.

Wer nicht so viel Geld ausgeben will, kann zu den Alumodellen greifen, doch hier gibt es nur noch das Sportarmband in diversen, wenngleich auch nicht in allen Farben dazu.

Apple bietet die neu hinzugekommenen Armbänder ab sofort online im Apple Store an. Dazu gehören auch die erstmals separat erhältlichen Sportarmbänder von Nike. Sie werden für 59 Euro verkauft.