In der Golden Master von iOS 11 sind verschiedene Farben für die Gehäuse der Apple Watch aufgeführt. Die meisten sind bekannt und wenig überraschend, doch zwei Varianten stechen hervor. So ist im Code je ein Eintrag für Ceramic-Gray und AluminiumBlushGold zu finden, was auf zwei neue Gehäusefarben für die Apple Watch hindeutet.

Im Code von iOS 11 stecken Hinweise auf neue Farben für die Apple Watch (Bild: 9to5mac)

Bisher gibt es die Apple Watch in einem Aluminiumgehäuse in Space Grau, Silber, Gold und Roségold. Das Edelstahlgehäuse ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und knapp 300 Euro teurer als das Aluminiumgehäuse. Wer auf einen besonderen Werkstoff wert legt und fast 1500 Euro investieren möchte, der kann die Apple Watch auch in einem weißen Keramikgehäuse erstehen. Dieses Material wurde als Ersatz für die bis zu 18.000 Euro teure Watch aus Echtgold eingeführt. Technisch unterscheiden sich die Geräte, bis auf einzelne exklusive Watchefaces, nicht voneinander.

Produkthinweis Apple Watch Hülle, Spigen® [Rugged Armor] 42mm Silikon Schutzhülle für Apple Watch 1 & Apple Watch 2 [Schwarz] Elastisch Ultimativ Schutz vor Stürzen und Stößen - [Karbon Look] Schutzhülle für Apple Watch 1 (42mm) & Apple Watch 2 (42mm) - Black (SGP11496) Preis: 8,99 €

9to5mac hat nun im Code von iOS 11 zwei neue und bisher unbekannte Farben entdeckt. Dort wird eine Apple Watch mit „Ceramic-Gray“ und ein Modell in “AlumBlushGold“ erwähnt. Das Apple eine weitere Farbvariante seiner Keramikuhr anbietet ist durchaus wahrscheinlich. Genaue Verkaufszahlen sind nicht bekannt, allerdings dürfte sich dieses Modell deutlich besser verkaufen als die frühere Version aus Echtgold.

Lesetipp

watchOS 4 kommt: Diese Funktionen erhält die Apple Watch

Im letzten Jahr hatte Apple das Betriebssystem der Apple Watch grundlegend überarbeitet und deutlich schneller gemacht. Mit watchOS 4 setzt man... mehr

Und auch ein Aluminiumgehäuse in Blush Gold klingt sehr realistisch, schließlich verkauft Apple die günstigere Watch aus Alu passend zu allen bisherigen iPhone-Farbvarianten. Das iPhone X soll neben einer schwarzen und silbernen Version auch in Blush Gold erscheinen. Wie immer gilt: Wirklich zu einhundert Prozent sicher können wir uns erst am Dienstag sein.