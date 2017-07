Einem Medienbericht zufolge hat Apple sowohl Mitarbeiter seiner eigenen Ladengeschäfte als auch solche autorisierter Partnergeschäfte über ein neues Vorgehen bei der Reparatur der ursprünglichen Apple Watch Sport informiert. Je nachdem, wo Sie wohnen, könnte es sein, dass Sie bei einer Reparatur sogar einen schnelleren Prozessor eingesetzt kriegen.

Die Apple Watch Sport in Silver (Bild: Apple)

Vermutlich in Ländern, in denen Apple die Reparatur der Apple Watch „in-house“ ermöglicht, gibt es ein neues Prozedere. Möglich machen dies in den Apple Stores oder Filialen von Drittanbietern entsprechende Geräte, die dort angeschafft wurden. Demnächst gibt es dann im Schadensfall eine positive Überraschung für Besitzer der Apple Watch Sport. Diese Smartwatches mit Aluminiumgehäuse (und nur diese) in den seinerzeit verfügbaren Farben Silber, Spacegrau, Gold und Roségold dürfen von den Mitarbeitern bei der Reparatur mit Bauteilen der aktuellen Series 1 ausgestattet werden. Der einzige Unterschied zwischen der neuen Series 1 und der alten Watch Sport ist der schnellere Prozessor.

MacRumors hat einen Tipp von einem dieser Mitarbeiter erhalten. Apple sagt explizit, das dieser Austausch nur „in manchen Ländern“ stattfinden wird. Dies hat sicherlich auch mit den Garantiebedingungen vor Ort zu tun. In Frankreich oder Belgien stand und steht Apple sogar vor Gericht, da Nutzer keine „generalüberholten“ Geräte zum Austausch akzeptieren wollten.