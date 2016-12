22.12.2016 - 14:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es hat den Anschein als würde Apple die Möglichkeit in Erwägung ziehen und den haptischen Motor aus dem Gehäuse der Apple Watch zu entfernen, um die zukünftige Generation schlanker gestalten zu können. Die Taptic Engine soll natürlich nicht völlig verschwinden. Sie soll stattdessen im Armband untergebracht werden, um auch weiterhin den Benutzer über eingehende Benachrichtigungen oder Anrufe zu informieren.



Das U.S. Patent and Trademark Office hat jetzt ein neues Apple-Patent offen gelegt, das vorsieht die Taptic Engine vom „Apple Watch"-Gehäuse in das Armband zu verlagern, um dadurch ein deutlich schlankeres Design zu ermöglichen. Wenn man sich die Patentbeschreibung durchliest, dann wird dies nämlich ganz schnell klar:

Viele portable elektronische Geräte werden immer kleiner, während die Anzahl an Verwendugszwecken und Funktion der elektronischen Geräte gleichbleibt oder steigt. (...) Platz kann daher ein Problem sein, wenn man weitere zusätzliche Komponenten, Schaltkreise und Funktion zu einem portablen elektronischen Gerät hinzufügt.

Natürlich hält man die Beschreibung äußerst vage, um nicht zu viel zu verraten und schreibt daher „portable elektronische Geräte". Dies ändert sich in einem anderen Abschnitt in dem explizit von einem Band beziehungsweise Armband die Rede ist.

Ein System beinhaltet ein Band, einen Anbringemechnismus am Band und einen oder mehr haptische Geräte im Anbringemechanismus. Der Anbringemechanismus kann das Band an ein elektronisches Gerät anbringen. Zusätzlich oder alternativ kann der Anbringemechanismus das Band am Träger festmachen. Das haptische Gerät oder die Geräte stehen in Kommunikation mit dem verarbeitenden Gerät. Mindestens eine der einen oder mehreren haptischen Geräte erzeugt eine haptische Rückmeldung basierend auf einem Aktivierungsignal des verarbeitenden Geräts.

Hier wird als ein Armband beschrieben, das in den einrastenden Verbindungsstücken haptische Motoren besitzt, die über ein Signal der Apple Watch aktiviert werden können und ein haptisches Feedback erzeugen. Dadurch wird eine Verschlankung der Apple Watch möglich. Allerdings könnten dadurch die Preis für die Armbänder deutlich steigen und auch Drittanbieter haben das Nachsehen.