Die Apple Watch Series 3 erscheint offiziell erst am Freitag, einige Journalisten konnten die Smartwatch von Apple aber bereits im Vorfeld ausgiebig testen und berichten über ein Problem mit der Uhr. Apple untersucht den Fehler bereits und will ihn mit einem Softwareupdate beheben. Wann dieses Update erscheint, gibt Apple nicht an.

Die neue Apple Watch mit LTE scheint gerade bei dieser Funktion ein Problem zu haben (Bild: Apple)

Viele Kunden haben darauf gewartet, nun ist es soweit. Apple hat die Apple Watch mit einem eigenen LTE-Modul ausstattet und sie so zum Beispiel beim Joggen völlig unabhängig vom iPhone gemacht, das Smartphone muss beim Sport nicht mehr mitgenommen werden. Die Uhr erfreut sich bei den Vorbestellungen einer großen Beliebtheit. Die ersten Testberichte der neuen Smartwatch trudeln langsam ein und auch die amerikanische Technik-Seite The Verge konnte das Gerät ausgiebig testen. Lauren Goode hat einen sehr ausführlichen Testbericht über die neue Smartwatch mit LTE verfasst.

Anhaltende LTE-Probleme

Der positive Testeindruck von Goode wurde aber leider durch anhaltende Verbindungsprobleme der Apple Watch getrübt. Sobald die Smartwatch die Verbindung zum iPhone verlor, versuchte sie scheinbar sich immer mit unbekannten WLAN-Netzwerken zu verbinden, statt über LTE auf das Internet zuzugreifen. Erst nach einer ganzen Weile wechselt die Uhr dann ins Mobilfunknetz. Apple tauschte die Uhr der Journalistin aus, doch auch beim zweite Gerät tauchten nach einem Tag die Verbindungsprobleme mit LTE auf.

Apple äußerte sich in einem Statement an Goode inzwischen zu den Problemen und bestätigte, dass die Apple Watch Series 3 mit LTE ein Problem mit unbekannten WLAN-Netzwerken und der LTE-Verbindung hat. Man arbeite bereits an einer Fehlerbehebung durch ein Software-Update. Ob dies bis zum Verkaufsstart der Apple Watch Series 3 am Freitag soweit ist, teilte Apple nicht mit. Kunden könnten also zu Beginn einige Probleme mit der wichtigsten neuen Funktion der Smartwatch haben. Ob der Fehler auch im Netz der Telekom auftrifft, werden wir ab Freitag wissen.