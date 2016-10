10.10.2016 - 13:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Weil Russen alles zu hacken versuchen, hat Großbritanniens Premierministerin Theresa May die Apple Watch aus dem Parlament verbannt. Vermutlich sind auch andere Smartwatches gemeint, der Bericht spricht jedoch ausdrücklich von der Apple Watch. Unter David Cameron war die Anwesenheit kein Problem: Einige Minister wurden bereits mit dem Apple-Wearable gesichtet.



The Telegraph berichtet über eine Maßnahme, die Großbritanniens aktuelle Premierministerin durchgesetzt hat. Sie hat ihren Ministern verboten, die Apple Watch zu tragen. Zu groß sei die Gefahr, dass die Smartwatch von russischen Hackern manipuliert sein könnte.

Apple Watch muss draußen bleiben

David Cameron, ihr Amtsvorgänger, fand es in Ordnung, wenn die Minister eine Apple Watch trugen. Insgesamt scheint das Verbot nicht aufgrund der Apple Watch als Gerät, sondern aufgrund allgemeiner Sicherheitsbedenken ausgesprochen worden zu sein. Mobiltelefone, und damit auch Smartphones, sind schon seit einiger eit verboten.

Es wurde befürchtet, dass Hacker die Geräte manipulieren könnten und dann mithören können, was in den Sitzungen gesagt wird. Eine Quelle sagte The Telegraph, dass „die Russen alles zu hacken versuchen”. Insofern dürfte die Apple Watch nur als Gattungsname verwendet werden und stellvertretend für alle Geräte dieser Art stehen.

Theresa May ist in Großbritannien für ihre zum Teil merkwürdigen Ansichten und Vorhaben bekannt. Nachdem die Einwohner den „Brexit” beschlossen haben, trat David Cameron zurück und May übernahm seine Nachfolge. Sie will neben der Durchführung des EU-Ausstiegs auch die Grundrechte im Land „reformieren”, wobei befürchtet wird, dass die neuen Grundrechte deutliche Einschränkungen mit sich bringen werden.