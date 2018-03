CarPlay-Support im VW (Bild: Volkswagen)

​6 Monate Apple Music gratis beim Kauf eines VW. Vielleicht wollen Sie demnächst ein neues Auto kaufen? Wenn Ihre Wahl auf einen Volkswagen mit CarPlay-Support fällt, erhalten Sie ab dem 1. Mai 2018 sechs Monate Zugriff auf das Musikstreaming-Angebot gratis. Während der iPhone-Hersteller in Europa mit VW kooperiert, gibt es in den USA eine vergleichbare Partnerschaft mit Fiat Chrysler.

VW kaufen, bis zu sechs Monate Apple Music gratis

Wenn Sie ab Mai ein neues Auto kaufen möchten, bietet Volkswagen in Europa Ihnen einen kleinen Anreiz. Sie erhalten beim Kauf eines „kompatiblen“ Modells mit CarPlay-Support bis zu sechs Monate Apple Music gratis. Drei Monate sind bei der ersten Registrierung sowieso gratis und weitere drei Monate erhalten Sie jedoch in Verbindung mit der Kooperation zwischen Apple und VW. Wenn Sie Apple Music bereits abonniert haben, erhalten Sie trotzdem drei Monate obendrauf.

Volkswagen erinnert an Musik in Werbespots

Musik spiele eine große Rolle in der Tradition von Volkswagen, erklärt das Unternehmen. Dabei erinnert es an vergangene Werbespots und Kooperationen, die zu Sondereditionen von Golf, Polo und anderen Modellen mit Musikern wie Genesis, Bon Jovi oder den Rolling Stones führten.

Die Kooperation mit Apple läuft vorerst bis einschließlich 30 April 2019. Betroffen sind tatsächlich nur Modelle der Marke VW und nicht etwa der Tochterunternehmen Porsche, Audi, etc.

Fiat Chrysler kooperiert in den USA

Ganz anders bei Fiat Chrysler in den USA. Denn dort startet ebenfalls am 1. Mai eine vergleichbare Kooperation. Allerdings bietet der Hersteller die Gratismonate für Apple Music für „kompatible“ Fahrzeuge der Marken Chrysler, Dodge, Jeep, Ram und Fiat an.

Die Fahrzeuge setzen zum Teil sogar auf Audiosystem von Apples Tochter Beats, andere nutzen Lautsprecher von Alpine und/oder Harman Kardon.

Anzeige