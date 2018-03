29.03.2018 - 19:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



29.03.2018 - 19:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat heute finale Version des tvOS 11.3-Updates für das Apple TV veröffentlicht, nachdem zuvor monatelang das Update mit Betatestern erprobt wurde. tvOS 11.3 enthält für Benutzer des Apple TV Funktionen zur Anpassung der Bildrate, die bisher nur auf Apple TV 4K verfügbar waren.

Entwickelt wurde tvOS 11.3 für die vierte und fünfte Generation des Apple TV. Die neue Version kann über die Einstellungen der Set-Top-Box problemlos ab sofort installiert werden.

Lesetipp Apple veröffentlicht sechste Beta von tvOS 11.3 Apple hat heute die sechste Beta seines kommenden tvOS 11.3-Updates zu Testzwecken an die Entwickler verteilt. Dies geschieht etwas mehr als eine... mehr

Frühere tvOS 11.3-Updates haben die Unterstützung für AirPlay 2 eingeführt, so dass das Apple TV als Teil eines HomeKit-Setups zur Home App hinzugefügt werden kann und mehrere Apple TVs in getrennten Räumen denselben Song abspielen können, aber diese Funktionalität wurde in tvOS 11.3 Beta 3 aus unbekannten Gründen wieder entfernt.

Leider hat Apple in tvOS 11.3 die AirPlay-2-Features nicht wieder eingebaut. Einige Käufer des HomePods sind durch die Feature-Beschränkung verärgert, die eigentlich versprochen war und dem smarten Lautsprecher deutlich mehr Nutzen gebracht hätte. Aber aufgeschoben ist sicherlich nicht aufgehoben.

Lesetipp AirPlay 2 aus neuer „iOS 11.3“-Beta verschwunden In den letzten beiden Tagen veröffentlichte Apple neue Beta-Versionen zu iOS 11.3 und tvOS 11.3. Während zunächst die Freude über die... mehr

Weitere neue Funktionen in tvOS 11.3 sind Verbesserungen der automatischen Bildwiederholgeschwindigkeit auf dem Apple TV der vierten Generation. In einem früheren tvOS-Update erhielt schon das Apple TV 4K diese Funktion. Dazu kommt eine automatische Modusumschaltung für AirPlay-Videositzungen.

Anzeige