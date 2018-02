ARKit ermöglicht auch Apps zur Bestimmung von Sternenbildern (Bild: Apple)

Schon seit dem Herbst beherrscht iOS 11 Augmented Reality und im App Store finden sich bereits viele spannende Apps und Spiele mit ARKit-Unterstützung. Doch erst jetzt schaltet Apple eine Sonderseite rund um AR und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und fasst zusammen was damit bereits mit dem iPhone und iPad möglich ist.

Für Apple ist Augmented Reality eine der Zukunftstechnologien. Es gibt zwar immer wieder Gerüchte, dass Apple auch im Bereich Virtual Reality fleißig forscht und entwickelt, doch bisher konzentriert sich der Konzern in der Öffentlichkeit lediglich auf AR, also die Verbindung von virtuellen Inhalten mit der realen Welt. Eine neue Sonderseite stellt nun unter mehreren Stichpunkten einige Apps vor, die Augmented Reality sonnvoll einsetzen.

Für Apple ist AR nicht nur eine Spielerei, auch produktive Anwendungen sollen durch ARKit den Nutzern den Alltag erleichtern. Sei es beim Einkauf von Möbeln über die IKEA-App oder bei der täglichen Arbeit. Natürlich gibt es neben dem produktiven Einsatz auch eine Vielzahl an Spielen, die virtuelle Inhalte in die Umgebung des Spielers projizieren. Die Webseite zeigt auch einige AR-Beispiel aus dem Bildungsbereich. Bisher ist die Sonderseite nur auf Englisch abrufbar. Erfahrungsgemäß übersetzt Apple solche Bereiche seiner Webseite nach kurzer Zeit auch in andere Sprachen.

Mit dem kommenden iOS 11.3 wird Apple ARKit auf Version 1.5 updaten und um einige wichtige Funktionen erweitern. So sollen auch Wände, Fenster und Türen erkannt werden und in die virtuelle Welt integriert werden. Im März wird Apple dann sogar mit einer eigenen ARKit-Veranstaltung auf der Game Developer’s Conference in San Francisco teilnehmen.

Anzeige