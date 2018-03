20.03.2018 - 19:45 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



20.03.2018 - 19:45 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat heute die sechste Beta seines kommenden tvOS 11.3-Updates zu Testzwecken an die Entwickler verteilt. Dies geschieht etwas mehr als eine Woche nach Veröffentlichung der fünften Beta und einen Monat nach der Veröffentlichung des tvOS 11.2.6-Updates.

Entwickelt wurde tvOS 11.3 für die vierte und fünfte Generation des Apple TV. Die neue Beta kann auf der Set-Top-Box installiert werden, wenn Profil, das mit Xcode und Apple Configurator installiert wurde, auf das Apple TV vorhanden ist.

Frühere tvOS 11.3-Updates haben die Unterstützung für AirPlay 2 eingeführt, so dass das Apple TV als Teil eines HomeKit-Setups zur Home App hinzugefügt werden kann und mehrere Apple TVs in getrennten Räumen denselben Song abspielen können, aber diese Funktionalität wurde in tvOS 11.3 Beta 3 leider wieder entfernt.

Es ist noch nicht klar, ob Apple plant, vor der Veröffentlichung von tvOS 11.3 die AirPlay-2-Features wieder freizuschalten. Jedenfalls sind einige Käufer des HomePods durch die Feature-Beschränkung verärgert.

Weitere neue Funktionen in tvOS 11.3 sind Verbesserungen der automatischen Bildwiederholgeschwindigkeit auf dem Apple TV der vierten Generation. In einem früheren tvOS-Update erhielt schon das Apple TV 4K diese Funktion. Dazu kommt eine automatische Modusumschaltung für AirPlay-Videositzungen.

Anzeige