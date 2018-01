08.01.2018 - 19:43 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Die Sicherheitslücke Spectre soll durch iOS 11.2.2 zumindest teilweise geschlossen werden. Das Update ist für iPhones ab Version 5s sowie für iPads ab dem Modell Air und dem iPod touch 6 verfügbar.



Apple hat außer der Reihe iOS 11.2.2 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das neunte Update für das Betriebssystem iOS 11. iOS 11.2.2 erscheint fast einen Monat nach der Veröffentlichung von iOS 11.2.1, einem weiteren kleinen Update, und einen Monat nach iOS 11.2, das Apple Pay Cash, eine schnellere 7,5W-Wireless-Ladefunktion und eine lange Liste von Bugfixes beinhaltete.

Das Update iOS 11.2.2 kann kostenlos mit allen Geräten over-the-air heruntergeladen und installiert werden. Um auf das Update zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen --> Allgemein --> Software-Update.

Das iOS 11.2.2 enthält weitere Korrekturen für die Schwachstellen "Meltdown" und "Spectre", die letzte Woche ans Tageslicht kamen. Meltdown und Spectre sind schwerwiegende hardwarebasierte Schwachstellen, die den spekulativen Ausführungsmechanismus einer CPU ausnutzen und Hackern den Zugang zu sensiblen Informationen ermöglichen. Ob diese Lücke bereits aktiv ausgenutzt wurde, ist jedoch nicht sicher. Die Hardware-Hersteller hatten lange Zeit, sich auf die Schließung vorzubereiten und liefern jetzt entsprechende Updates aus.

Während Meltdown schon im iOS 11.2 Update adressiert wurde, kündigte Apple bereits an, dass in dieser Woche Gegenmaßnahmen für Spectre veröffentlicht werden sollen. Es gibt keinen Hardware-Fix für Spectre, so dass Apple die Schwachstelle mit Hilfe von Safari-basierten Software-Workarounds behebt. Ob es darüber hinaus noch weitere Sicherheitspatches in iOS 11.2.2 gibt, ist nicht bekannt.