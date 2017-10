11.10.2017 - 19:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Schon wieder ein Update für iOS 11. Apple hat iOS 11.0.3 für iPhone und iPad veröffentlicht. Das neueste Software-Update enthält Bugfixes für iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPhone 6s.



Apple hat am 19. September iOS 11 freigegeben und nun gibt es schon die dritte Fehlerbehebung des neuen Betriebssystems. iOS 11.0.1 konzentrierte sich ausschließlich auf Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen und wurde am 26. September ausgeliefert, während iOS 11.0.2 am 3. Oktober erschien und einen Fix für ein Audio-Problem auf dem iPhone 8 enthielt.

Was das heutige iOS 11.0.3 Update betrifft: Es gibt wieder Fehlerbehebungen. Bei einigen iPhone 7 und iPhone 7 Plus funktionierte das Audio- und Haptik-Feedback nicht, was nun behoben sein soll. Außerdem reagierten einige iPhone-6s-Displays nicht mehr, weil sie nicht von Apple sondern von anderen Anbietern repariert wurden und dabei keine orginalen Apple-Teile verwendet wurden.

Das Update auf iOS 11.0.3 kann ab sofort über den Softwareupdate-Abschnitt in den Einstellungen over-the-air eingespielt werden. Übrigens: Apple testet parallel auch iOS 11.1 mit Entwicklern und öffentlichen Betatester. Dieses Update enthält vor allem viele neue Emojis und sollte Ende Oktober veröffentlicht werden. Die Update-Arbeiten an iOS-Geräten dürften also sobald nicht aufhören.