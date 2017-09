Das Betriebssystem ist so gut wie fertig: Apple hat den Golden Master Candidate von macOS 10.13 alias High Sierra veröffentlicht. Er steht sowohl registrierten Entwicklern als auch Teilnehmern des öffentlichen Betatests zum Download zur Verfügung, allerdings nicht direkt über die Update-Funktion Ihrer bisherigen Version.

macOS High Sierra auf dem MacBook Pro (Bild: Apple)

Der GM Candidate von macOS High Sierra hat die Builtnummer 17A362a. Melden Sie sich am Portal für öffentliche Betatester an, oder als registrierter Entwickler stattdessen am Developer-Portal. Dort können Sie ein kleines Tool zur Aktivierung Ihres Mac herunterladen. Erst dann können Sie High Sierra ganz normal im Mac App Store herunterladen.

High Sierra mit Änderungen unter der Haube

Das neue Betriebssystem bietet vor allem viele Neuigkeiten unter der Haube. So wird auf Macs mit Flash-Speicher dieser bei der Installation automatisch mit dem neuen Dateisystem APFS formatiert. Dieses ist hocheffizient im Umgang mit Lese- und Schreibaktionen und soll die Lebensdauer von SSD erhöhen. Sie können während der Installation aber auch auswählen, dass Ihre normale Festplatte mit APFS formatiert wird. Der schadet das neue Dateisystem ebenfalls nicht.

Screenshot aus dem Developer-Central Apples (Bild: Screenshot)

Metal 2 macht vorhandene Macs deutlich schneller

Darüber hinaus wurde die grafische Benutzeroberfläche und viele „grafische“ Aktionen direkt in Apples eigener Schnittstelle Metal 2 implementiert. Entsprechend macht das neue System auch Ihren vorhandenen Mac deutlich schneller. Bei grafisch aufwendigen Apps, vor allem Spielen, können Sie zum Teil erhebliche Performanceverbesserungen erleben.

Produkthinweis macOS High Sierra: Das Standardwerk zu Apples Betriebssystem: Internet, Siri, Time Machine, APFS, u. v. m. Preis: 34,95 €

Hinweis: Die Golden Master ist gemeinhin die letzte Version, die meist identisch ist mit der Variante, die später allen Nutzer zum Download angeboten wird. Wie in allen Situationen des Lebens sind aber Flüchtigkeitsfehler nicht ausgeschlossen und so hat Apple zuletzt auch schon mal ein Update fürs Update veröffentlicht. Entsprechend gab es in der Vergangenheit von macOS und iOS auch schon einmal einen Candidate 2.