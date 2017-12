24.12.2017 - 09:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat einen seiner wichtigsten Chip-Entwickler an Google verloren. Google will künftig seine eigenen Chipsätze für Endgeräte wie die Pixel-Serie entwerfen und hat sich nun tatkräftige Hilfe besorgt.



Apple stellt den A11 Bionic vor. (Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Laut The Information hat Google den angesehenen Chip-Experten John Bruno eingestellt, der seit 2012 an der Architektur von Prozessoren für iPhones und iPads gearbeitet hat. Vorher arbeitete Bruno bei Advanced Micro Devices (AMD) und leitete das Chip-Design bei ATI Technologies.

Bruno gründete und leitete eine Chip-Forschungsabteilung bei Apple, die analysiert, wie gut die Konkurrenz ist und Strategien entwickelt, die Apple eine bessere Position im Markt verschaffen sollen. Bruno ist nicht der einzige Chip-Ingenieur, den Apple an Google verloren hat. Im letzten Jahr gingen auch Manu Gulati, Wonjae (Gregory) Choi und Tayo Fadelu von Apple zu Google.

Google versucht seit Jahren, mit Apple Schritt zu halten, seitdem das Unternehmen seit 2010 seine eigenen mobilen Chips entwirft. Die Neurekrutierungen scheinen darauf abzuzielen, eigene Chips für Googles Pixel-Smartphones herzustellen. Wann das soweit ist, bleibt im Dunkeln.

Gegenüber The Information sagte Jim McGregor, Analyst bei Tirias Research, dass Google in etwa sechs Monaten soweit sei. Das könnte langfristig dafür sorgen, dass sich der Leistungsabstand zwischen Apple und Google verkleinert. Apple scheint das vorauszuahnen und will sich künftig mit Technologien wie Face ID von der Konkurrenz stärker absetzen: Analysten meinen, dass Apple bei der Gesichtserkennung dem Wettbewerb um Jahre voraus sei.