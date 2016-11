03.11.2016 - 09:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

„Apples Hinweis zum Wechsel auf die neue Generation oder schlicht ein kurioser Bug?" - Diese Frage müssen sich wohl einige Nutzer von Apple TVs der zweiten und dritten Generation in den letzten Tagen gestellt haben. Einige Geräte leiden nämlich unter einem merkwürdigem Fehler, der die meisten Funktionen vollständig deaktiviert, sodass die Betroffenen nur auf „Musik", „Computer" und die Einstellungen zugreifen können.



(Bild: Benjamin Otterstein)

Wer noch nicht zum neuen Apple TV (4. Generation) gewechselt ist, könnte in den letzten Tagen auf ein kurioses Problem bei seinem Altgerät gestoßen sein. Laut einem Artikel von MacRumors zufolge mehren sich seit einiger Zeit die Berichte von Apple-TV-Nutzer (2. und 3. Generation), dass die Geräte nicht mehr korrekt funktionieren. Dabei werden die meisten Kanäle deaktiviert, sodass man nur noch Zugriff auf „Musik", „Computer" und die Einstellungen hat.

Netflix und andere „Apple TV"-Kanäle sind daher nicht abrufbar. Das Verschwinden von Kanälen auf den älteren Generation ist nicht neu, aber tritt in den letzten Tagen verstärkt auf. Sollten Sie jetzt über einen Neustart oder das Zurücksetzen Ihres Geräts nachgedacht haben, dann müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass dies nicht die gewünschte Abhilfe schaffen wird. Eine Kurzzeitlösung lässt sich jedoch durch das Ändern der Region in den Einstellungen herbeiführen, aber auch das hält in den meisten Fällen nicht lange an.

Wie die Kollegen von MacRumors berichten, hat sich ein Reddit-Nutzer mit dem Apple-Support in Verbindung gesetzt. Der Support wies den Nutzer darauf hin, dass man sich um eine Lösung des Problems bemühe und in nächster Zeit ein entsprechendes Softwareupdate erwarten darf.