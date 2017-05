20.05.2017 - 10:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat Anfang Mai 2017 mit einer neuen Videoserie begonnen, die dem Nutzer helfen soll, das beste aus der Kamera des iPhone 7 und des iPhone 7 Plus herauszuholen. Nun gibt es vier neue How-to-Videos, die sehr sehenswert sind.



(Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Apples neue Tutorials beschäftigen sich mit den iPhone-Kameras und den Möglichkeiten, die sie für kreative Fotos bereithalten. Insgesamt wurden vier neue Tutorials unter dem Motto „How to Shoot on iPhone 7” veröffentlicht. Dabei werden Themen wie die Konvertierung von Farb- in Schwarz-Weiß-Fotos oder der Zoom des iPhone 7 Plus behandelt. Auch motivorientierte Anleitungen gibt es: So wird gezeigt ,wie man Landschaften in Szene setzt oder einen intimen Moment erfasst.

Insgesamt hältApple jetzt 20 Videos auf seiner „How to”-Website bereit, die sich alle auf die Kamera-Funktionalitäten des iPhone 7 und iPhone 7 Plus konzentrieren. Apple hat bisher nicht alle Tutorials zu seinem YouTube-Kanal hinzugefügt. Einige sind exklusiv auf der Website zu finden.