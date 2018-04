iPhone 6s Plus in Roségold (Bild: Apple)

Testproduktion des iPhone 6s Plus in Indien. Apple möchte Kosten sparen. Dazu testet man die Produktion des iPhone 6s Plus in Indien. Obgleich das Gerät bereits drei Jahre alt ist, könnte die Herstellung in Bangalore auch zu einem günstigeren Verkaufspreis führen und das Gerät für den indischen Markt interessant machen.

In Indien am Standort Bangalore verfügt ein Apple-Zulieferer über Produktionskapazitäten. Vor Ort wird zum Beispiel das iPhone SE gefertigt.

Wistron testet iPhone 6s Plus Produktion in Indien

Zwei hochrangige Industrieverantwortliche haben gegenüber dem indischen Magazin „The Economic Times“ bestätigt, dass Wistron derzeit in Bangalore die Produktion des drei Jahre alten iPhone 6s Plus testet. In einigen Wochen soll dann die Serienproduktion vor Ort stattfinden. Mittlerweile sollen in Indien fünf Produktionseinrichtungen von Apple-Zulieferern stehen. 2017 war es lediglich eine.

Warum möchte Apple ein drei Jahres altes Smartphone im Jahr 2018 an noch einem Standort fertigen? Das Unternehmen aus Cupertino hofft durch den Standortwechsel auf Einsparungen bei den Herstellungskosten. Womöglich resultiert das in einem günstigeren Verkaufspreis des Gerätes in Indien. Denn Apple möchte auf dem Markt gerne Fuß fassen.

Apple könnte Importzölle sparen

Niedrigere Löhne und Produktionskosten im Detail könnten zu einer Reduktion der Kosten zwischen 5 und 7 Prozent führen. Doch Apple könnte durch die Fertigung des Geräts in Indien vor allem unliebsame Importzölle umgehen und das iPhone 6s Plus dann günstiger in Indien anbieten.

Apple ist bekannt dafür, Smartphones längere Zeit in Schwellenländern zu verkaufen, obwohl diese in anderen Märkten schon nicht mehr angeboten werden. Beispielsweise verkaufte Apple 2017 das iPhone 6 in Indien und zwar erfolgreich. Das Gerät machte rund ein Drittel aller iPhone-Verkäufe aus.

