22.01.2018 - 12:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell läuft für Apple noch der große Akku-Austausch nach Performance-Skandal. Während sich hier die Wartezeiten bereits bis in den März hineinziehen, sind nun auch Reparaturen am iPhone 6 Plus von der Verzögerung betroffen. Sollte Ihr iPhone 6 Plus eine umfassende Reparatur benötigen, könnten Sie daher Glück haben und eventuell ein iPhone 6s als Austauschgerät erhalten. Diese Möglichkeit ist allerdings nur von begrenzter Dauer.



Apple bremst den Prozessor von älteren Geräten, um eine längere Akkulaufzeit zu gewährleisten. Dieser Umstand verbreitete Unmut unter den Nutzern, sodass Apple einen sehr günstigen Akkutausch anbietet. Allerdings schnellten aufgrund der hohen Nachfrage die Wartezeiten hier nach oben, sodass auch andere Reparaturen beeinflusst werden. Laut MacRumors soll Apple in einem internen Dokument Mitarbeiter dazu angewiesen haben, dass bei umfangreichen Geräte-Reparaturen bei einigen „iPhone 6 Plus“-Modellen ein Austausch gegen ein iPhone 6s Plus unternommen werden soll. Jedoch soll ein etwaiger Austausch nur bis Ende März 2018 möglich sein.

Gleichzeitig nennt das Unternehmer gegenüber den Mitarbeitern keine Eingrenzung dafür, welche Anforderungen für den Austausch erfüllt sein müssen. Ebenfalls ungewiss sind die Hintergründe für diese Entscheidung. Jedoch könnte dies mit der Batterie-Austausch-Programm zusammenhängen. Es kann spekuliert werden, dass Apple durch den Geräteaustausch mehr Mitarbeiter zu Verfügung hat, die die Batterien ersetzen. Damit könnten auch die Wartezeiten stark verkürzt werden.