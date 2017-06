22.06.2017 - 22:32 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple baut einen neuen Store in Chicago, der über Glaswände verfügt und mit einem dünnen Dach aus Kohlefaser ausgestattet ist. Das Dach sieht aus wie ein MacBook, wie die Website DNAinfo herausgefunden hat.



22.06.2017 - 22:32 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple Store in Chicago (Bild: DNAinfo/Screenshot: Mac Life)

Apple baut einen neuen Apple Store in Chicago und der hat es nicht in sich aber auf sich: Die Dachkonstruktion sieht aus wie ein MacBook und sogar ein weißes Apple-Logo ist zu sehen, wie DNAinfo berichtet.

Das Dach besteht aus einem Material, das dem Aluminium des MacBook und dem des MacBook Pro ähnelt. Auch die typischen abgerundeten Kanten sind zu erkennen. Wenn das Gebäude fertig ist, wird das Dach auf Glaswänden stehen und es wird so aussehen, als schwebe das MacBook über dem Boden.

Der neue Laden, der sich in der Nähe der historischen Michigan Avenue Bridge neben dem Chicago River befindet, wurde von dem langjährigen Apple Partner Foster + Partners als Hommage an den Chicagoer Architekten Frank Lloyd Wrights und dessen Prairie-Style-Häuser entworfen.

Das Gebäude erstreckt sich auf 20.000 Quadratmetern. Es verfügt über zwei Etagen. Wann es eröffnet wird, ist noch nicht bekannt.

Lesetipp

Zwei Apple-Store-Angestellte klauen 332 iPhones

Eigentlich arbeiten viele Mitarbeiter gerne bei Apple, aus Liebe zum Unternehmen versteht sich. Jedoch scheinen zwei Mitarbeiter eines Apple... mehr

Die „neuen“ Apple Stores sollen weniger ein Geschäft und vielmehr ein „Gemeindezentrum“ sein. Teil dieser Strategie ist auch die Umbenennung der Apple Stores in „Apple“. Apple-Fans sollen sich „bei Apple“ treffen, untereinander austauschen und Zeit miteinander verbringen können. Hierfür wird es unter anderem einen Aufenthaltsbereich geben, in dem man sich einfach mit anderen Menschen treffen kann. Außerdem wird Apple in den Apple Stores nicht mehr nur Produkte verkaufen, Tech-Support bieten und Kunden beim Kennenlernen ihrer neuen Geräte zur Seite stehen. In den Apple Stores wird es auch vermehrt Veranstaltungen geben.

Am „Teachers Tuesday“, einem sehr erfolgreichen Pilotprojekt, das in San Francisco gestartet wurde, bringen Apple-Store-Mitarbeiter beispielsweise Lehrern alles bei, was sie für die Verwendung von Apple-Geräten im Klassenzimmer wissen müssen.