Gestern Abend hat Apple nicht nur weitere Betas zu tvOS 10.2, watchOS 3.2 sowie natürlich zu iOS 10.3 für Entwickler bereitgestellt, sondern gab später noch macOS Sierra 10.12.4 Beta 3 zum Testen frei. Mit der kommenden Version erwarten uns spannenden neue Funktionen, die man teilweise schon vom iOS kennt. Apple bringt beispielsweise endlich Night Shift auf den Mac, sodass man sich von zusätzlichen Apps wie f.lux verabschieden kann.

macOS Sierra 10.12.4 Beta 3 steht derzeit nur für Entwickler zum Download bereit. Teilnehmer der Public Beta müssen sich wohl noch einen Moment gedulden. Jedoch dürfte eine entsprechende Version bis Ende der Woche im Mac App Store bereitstehen. In der kommenden macOS-Version dürfen wir uns über Neuerungen bei Siri, bei Diktaten, bei Apples PDF-API und natürlich über einen neuen Display-Modus freuen:

Apple beschreibt Night Shift übrigens wie folgt:

Night Shift passt die Farbe Ihres Displays nach dem Sonnenuntergang an. Viele Studien haben gezeigt, dass das helles blaues Licht am Abend Ihren circadianen Rhythmus beeinflussen kann und es Ihnen schwer macht einzuschlafen. Nach Sonnenuntergang wird Night Shift Ihre Displayfarben an das warme Ende des Spektrums verschieben, was es Ihren Augen einfacher macht. Am Morgen wird Ihr Display dann auf die regulären Einstellungen zurückgesetzt.