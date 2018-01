22.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple stellt "Apple Music for Artists" vor, ein Analyse-Werkzeug, das sich speziell an Musiker richtet. Das neue Feature soll Künstlern und Bands einen Einblick in die Hör- und Kaufgewohnheiten ihrer Fans geben.



22.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Billboard/ Screenshot: Mac Life)

Die Dashboard-Startseite bietet die aktuelle Anzahl an Wiedergaben, Einzeltitel- und Album-Verkäufen. Die Daten reichen bis zum Juni 2015 zurück. Damals wurde Apple Music gestartet.

Das Tool bietet auch eine Karte, auf der Nutzer eines der 115 Länder auswählen kann, in denen Apple Music/iTunes verfügbar ist, um die Kaufhistorie einzusehen.

Zudem sind Daten für einzelne Städte enthalten, wie z.B. Top-Songs in jeder Stadt, mit weiteren demographischen Aufschlüsselungen, und eine weitere Funktion listet alle von Apple kuratierten Wiedergabelisten auf, in denen die Songs eines Künstlers erscheinen.

Der kanadische R&B-Sänger Daniel Caesar erklärte gegenüber dem Branchenmagazin Billboard, dass Apples Analyse-Dashboard kleineren Künstlern die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie brauchen, um mit größeren Acts zu konkurrieren, da diese nicht das Geld hätten, Marktforschung zu betreiben.

Einige tausend Künstler wurden eingeladen, das Tool im Rahmen eines Betatests zu testen. Später soll das Feature auf alle Künstler ausgeweitet werden, die Inhalte auf den Plattformen iTunes und Apple Music anbieten.