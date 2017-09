28.09.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die US-Fernmeldebehörde und die Vereinigung der Rundfunksender haben Apple aufgefordert, den UKW-Chip im iPhone zu aktivieren, damit die Smartphones als Radios verwendet werden können. Der Grund sind die vielen Naturkatastrophen, bei denen Internet und Telefonnetz zusammenbrechen und die Menschen ohne Informationsquelle auskommen müssen.



28.09.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: CC0 )

Ein iPhone als Radio? Das ist technisch theoretisch möglich, da in den Geräten die entsprechenden Chips vorhanden, aber deaktiviert sind. Die FCC und die National Association of Broadcasters fordern Apple auf, die Radio-Fähigkeiten der Smartphones einzuschalten, die im Funkmodem jedes iPhones eingebaut sind.

Die Behörde hofft, dass Apple seine Position "nach den Hurrikanen Harvey, Irma und Maria, die Teile der Vereinigten Staaten, einschließlich Florida und Texas, und karibische Inseln wie Barbuda, Dominica und Puerto Rico verwüstet haben, noch einmal überdenkt". Starke Stürme können die Menschen für Wochen oder gar Monate vom Internet und von Stromquellen abschneiden.

Lesetipp BreakThru: Radio-Streaming für das iPhone Dem Streaming von Video- und Musik-Inhalten gehört ganz klar die Zukunft. Schnelle Internetverbindungen machen es möglich, ausgewählte Songs... mehr

Über das Radio lassen sich aber auch in solchen Gebieten Informationen verteilen. Die Menschen besitzen nur immer weniger mobile Radios. An deren Stelle könnten Smartphones treten. Die Behörden in den USA hatten in den letzten Jahren die Mobilfunkindustrie wiederholt aufgefordert, die FM-Chips zu aktivieren, die bereits in fast allen in den USA verkauften Smartphones installiert sind.

Apple ist der einzige große Handy-Hersteller, der sich dagegen gewehrt hat. Laut einer Studie der National Association of Broadcasters im vergangenen Jahr hatten nur 44 Prozent der meistverkauften Smartphones in den USA FM-Radio-Fähigkeiten aktiviert. Sowohl die Qualcomm- als auch die Intel-Chips, die WLAN- und Mobilfunkverbindungen in jedem iPhone ermöglichen, verfügen über einen integrierten UKW-Tuner.

Apple hat nicht verraten, warum es die FM-Radio-Funktionalität deaktiviert hält. Einige Kritiker meinen, es könnte sein, das Apple fürchtet, Abonnenten von Apple Music zu verlieren.