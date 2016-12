22.12.2016 - 21:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die spektakuläre Ermordung des russischen Diplomaten Andrej Karlow in der Türkei vor laufender Kamera hat auch für Apple ein Nachspiel. Der Killer besaß ein iPhone 4s, an dessen Daten die Sicherheitsbehörden nun gerne wollten. Was Apple nun tun wird? Vermutlich nicht helfen.



22.12.2016 - 21:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Bild: Armagan TEKDONER / Public Domain)

Die Sicherheitsbehörden in der Türkei wollen an die Daten, die auf dem iPhone 4s des Mörders des russischen Diplomaten Andrej Karlow lagern. MacReports und türkische Medien berichten, dass Apple vermutlich der Forderung der Behörden nicht entsprechen wird. Doch es gibt auch noch weitere Player.

Die russische Regierung will angeblich eigene Experten hinzuziehen, die das iPhone des Attentäters knacken sollen. Der Fall weckt Erinnerungen an das Attentat von San Bernardino, bei dem Apple sich ebenfalls weigerte, dem FBI beim Knacken der iPhone-Verschlüsselung der Attentäter zu helfen. Das FBI verlangte von Apple, eine Hintertür für ein iPhone 5c zu bauen. Apple wehrte sich mit allen Mitteln gegen diese Maßnahme, da sie einen Präzedenzfall geschaffen hätte, der für zukünftige Fälle hätte herangezogen werden können.

Lesetipp San-Bernardino-iPhone geknackt: Das offizielle Apple-Statement im Original-Wortlaut Nur einen Tag vor einer entscheidenden Anhörung im Fall Apple vs. FBI hat die Strafverfolgungsbehörde ihren Antrag zurückgezogen, weil es einen... mehr

Dennoch soll das Gerät geknackt worden sein. Gerüchteweise soll das FBI Cellebrite Mobile Synchronization beauftragt haben, das iPhone 5c eines der Attentäter des San-Bernadino-Anschlags zu knacken. Cellebrite ist in Israel ansässig und hat dem FBI bereits in der Vergangenheit mehrmals dabei geholfen, Sicherheitsmaßnahmen von Apple zu umgehen. Insgesamt soll das Unternehmen bereits 187 Einzelaufträge für das FBI abgearbeitet haben. Angeblich wurde auf dem iPhone der Attentäter aus den USA nichts fallrelevantes gefunden.

Bild: Armagan TEKDONER / Public Domain