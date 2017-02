20.02.2017 - 11:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In der letzten Woche startete Apple eine neue Werbekampagne, die vor allem Windows-Nutzer von den Qualitäten des iPad Pro überzeugen soll. Wie nun bekannt wurde, soll Apple daran arbeiten seine Werbestrategie neu zu sortieren. Dazu möchte man von den bisherigen globalen Kampagnen absehen und stattdessen auf regionale und digitale Werbung setzen. Dies geht zumindest aus einem Bericht der Adweek hervor.



Adweek hat nun einen Bericht veröffentlicht, der die aktuelle Umstrukturierung bei Apples Werbestrategie unter die Lupe nimmt. Diesem Bericht zufolge, soll das kalifornische Unternehmen Änderungen in der Beziehung mit seine Werbeagentur TBWA\Media Arts Lab planen. Damit möchte man den Fokus von den großen globalen Marketingkampagnen auf kleinere digitale und regionale Kampagnen verlagern. Laut einem „TBWA\Media Arts Lab"-Unternehmenssprecher soll der Kurswechsel dabei helfen, „um mit der Art, wie Leute Medien und Inhalte konsumieren, schritthalten zu können". Zusätzlich werden durch den Schritt Lokalisierungen entfallen.

Der Schritt hat jedoch auch negative Folgen für die Agentur. Durch den Wandel werden nämlich einige Mitarbeiter im Hauptsitz in Los Angeles und an weiteren Standorten weltweit entlassen. Die Entlassungen sind jedoch in den letzten Jahren keine Seltenheit, da Apple einige Aufgaben zurück zu einem eigenen In-House-Team verlagert hat. Allerdings wird Media Arts Lab auch weiterhin die Produktion von globalen Werbemaßnahmen übernehmen. Gleichzeitig gibt man bekannt, dass man bereits in lokalen Märkten wie in London oder Tokyo vertreten ist, um Apple bei der neuen Werbestrategie zu unterstützen.

Apple hat bereits diverse Testläufe in verschiedenen Märkten gestartet. Dazu zählt auch der jüngste Werbespot „Meu Bloco na Rua", den Apple eigens für Brasilien produziert hat und die Vorteile des iPhone 7 Plus im Karnevalstreiben herausstellt.