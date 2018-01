Apple setzt die Schere bei macOS Server an und wird im Frühjahr mehrere Grundfunktionen aus der Software entfernen. Der Schwerpunkt des Betriebssystems soll zukünftig nur noch auf der Verwaltung anderer Geräte und Netzwerkspeicher liegen. Einigen Nutzern dürfte die Umstellung allerdings nicht gefallen.

Ein Update im Frühjahr blendet viele Funktionen von macOS Server aus (Bild: Smartmockups)

Apple kann mit macOS Server bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Seit 2011 ist das ehemals eigenständige Betriebssystem allerdings nur noch eine Erweiterung für die jeweils aktuelle macOS-Version und lässt sich im App Store für 21,99 Euro auf jedem Mac nachinstallieren. Neben der Möglichkeit verschiedene andere Macs und iOS-Geräte mit der Software zentral zu verwalten, ließen sich mit macOS Server bisher auch zum Beispiel lokale Kalender, eigene VPN-Verbindungen und ein Wiki betreiben. Damit ist in diesem Frühjahr nun Schluss.

In einer kurzen Support-Mitteilung lässt Apple die Entwickler und Kunden wissen, dass sich macOS Server in Zukunft nur noch auf die angesprochene Verwaltung von Computern, Geräten und Netzwerkspeicher konzentrieren wird. Die nicht mehr unterstützten und von Apple als veraltet bezeichneten Dienste werden mit einem kommenden Update im Frühjahr ausgeblendet. Bei den Betroffenen Diensten handelt es sich um die Verwaltung von Kalendern und Kontakten, DHCP, DNS, E-Mail, Mitteilungen, NetInstall, VPN, Websites und Wiki.

Laden im App Store macOS Server Entwickler: Apple Distribution International Preis: 21,99 €

Laden

Apple verspricht in dem Dokument zwar, dass bereits konfigurierte Dienste auch nach dem Update nutzbar sein sollen, warnt aber auch gleichzeitig davor, dass die veralteten Dienste in zukünftigen Versionen von macOS Server entfernt werden. Apple nennt zu jedem der eingestellten Punkte Alternativen von Drittanbietern und rät zum Umstieg. In den App-Store-Bewertungen künden bereits die ersten Nutzer ihren Abschied von macOS Server an.