iOS 11.4 deaktiviert Datenübertragung per Lightning nach 7 Tagen. Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass Apple mit dem kommenden iOS-Update Änderungen am Verhalten des Lightning-Anschlusses vornimmt. Es ist tragikomisch, dass mit Elcomsoft ausgerechnet ein Anbieter von Cracking-Lösungen auf das neue Verhalten hinweist. Der iPhone-Hersteller unternimmt offensichtlich Vorkehrungen für mehr Privatsphäre mit dem neuen iOS 11.4.

Es gibt mindestens zwei Szenarien, in denen jemand ohne Ihre Erlaubnis Daten von Ihrem iPhone entwenden wollte. Zum einen könnten dies Strafverfolgungsbehörden sein, die mit viel Aufwand versuchen an Beweismaterial zu kommen. Dazu greifen die Behörden mitunter auf dubiose Methoden zurück und kaufen für teures Geld Gerätschaften und Software von Anbietern wie GrayShift (GrayKey) oder anderen. Der andere Fall betrifft Räuber, die Ihnen das Smartphone entwenden. Beide Parteien haben das Problem, erst einmal an die Daten zu kommen. Wenn Sie keine Passwortabfrage eingestellt haben, wird es ein leichtes Spiel.

Apple setzt GrayKey und Behörden unter Zeitdruck

Doch mit Lösungen wie GrayKey wird es zumindest für Parteien, die über das nötige Kleingeld verfügen, sehr einfach. Dazu gehören natürlich auch Strafverfolgungsbehörden, aber eben nicht nur. Bis jetzt.

Denn wie Elcomsoft nun in einem Blogbeitrag darstellt, macht Apple es den „Eindringlingen“ in Zukunft schwieriger. Sollten das iPhone oder iPad nämlich nicht innerhalb von sieben Tagen über Touch ID, Face ID oder den Entsperrcode freigeschaltet worden sein, greift ein neuer Mechanismus. Dann können die „Angreifer“ das Gerät über den Lightning-Anschluss nur noch aufladen, aber nicht mehr länger Daten übertragen.

Kriegt Apple wegen der Änderungen Probleme?

Auf diese Weise werden auch Ermittlungsbehörden unter mehr Zeitdruck gesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen in iOS 11.4 nicht auch wieder auf Apple zurückfallen. Zumindest das FBI ist in den USA nicht gut auf den iPhone-Hersteller zu sprechen. Mit dieser Veränderung zeigt Apple aber einmal mehr, dass dem Unternehmen die Privatsphäre der Nutzer wichtig ist.

Denkbar wäre außerdem, dass Apple es den Nutzern erlaubt, diese Funktion zu individualisieren. Sie könnten so womöglich dein Zeitraum verändern, indem der Datentransfer über den Lightning-Anschluss deaktiviert würde. Apple testet derzeit iOS 11.4 als Betaversion.

