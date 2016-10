07.10.2016 - 13:46 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Zu Beginn des Jahres hatte Apple den Aufbau einer Akademie für App-Programmierer in Neapel angekündigt. Angehende Programmierer sollen dort App-Design, App-Entwicklung und den Aufbau eines eigenen Business lernen. Nun hat diese Akademie die Tore geöffnet. Heute beginnt das erste Semester für die ersten 200 aufgenommenen Programmierer.



Apple bildet in Neapel Programmierer aus (Bild: Apple)

Apples Programmier-Akademie in Neapel hat heute seine Arbeit aufgenommen. Das Unternehmen wird ab sofort in der italienischen Stadt in Kooperation mit der Universität Neapel Federico II angehende Programmierer in der Kunst der App-Entwicklung ausbilden. Die Ausbildung geht über zwei Semester und insgesamt neun Monate. Der Stundenplan vermittelt den Studierenden App-Grundlagen wie Design, App-Struktur und Programmierfähigkeiten, geht aber auch auf Business-Modelle und Vermarktung ein. Den Teilnehmern werden von Apple jeweils ein kostenloses MacBook, ein iPhone und ein iPad zum Studium zur Verfügung gestellt. Apple lässt sich diese Akademie rund 10 Millionen US-Dollar kosten.

20 Mal mehr Bewerber als Studienplätze in Neapel

Im ersten Jahr werden in Neapel rund 200 Personen ausgebildet. Es soll angeblich aber rund 20 Mal so viele Bewerber gegeben haben. Im nächsten Jahr planen Apple und die Universität die Studienplätze deshalb auf 400 zu verdoppeln. Außerdem soll es in Zukunft auch ähnliche Akademien in weiteren Ländern geben. Das Unternehmen aus Cupertino hat jedoch noch nicht verraten, wo genau es die Akademien aufbauen will und wann es so weit sein soll. Unklar ist deshalb auch, ob ein solches Ausbildungszentrum nach Deutschland kommt.

Außerdem möchte Apple weiterführende Schulungen in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen anbieten, die an die Ausbildung anschließen sollen. Bisher hat das Unternehmen aber noch nicht verraten, mit welchen Firmen es zusammenarbeiten wird.