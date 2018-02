05.02.2018 - 10:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Spotify bereits vor mehr als 11 Jahren startete, erhielt der schwedische Musikstreamingdienst 2015 durch Apple Music einen harten Konkurrenten. Neben dem Preiskampf möchten sich die beiden Dienste vor allem durch besondere Funktionen und Inhalte voneinander abheben, um Abonnenten für sich zu gewinnen. Nun vermeldet Apple Music bereits mehr als 36 Millionen zahlende Kunden und schließt damit weiter auf die Schweden auf.



Im letzten September hatte Apple Music bereits 30 Millionen Nutzer. Gegenüber The Wall Street Journal gab nun ein Update der Zahlen bekannt und verkündete einen Anstieg auf mehr als 36 Millionen zahlende Kunden. Laut dem Bericht könnte Apples Musikstreamingdienst Spotify in diesem Jahr in den USA einholen. Dies liegt vor allem an dem starken Wachstum und gleichzeitigem Rückgang bei der Konkurrenz.

Während Apple monatlich rund fünf Prozent an „Apple Music“-Abonnenten hinzugewinnt, soll Spotify etwa zwei Prozent verlieren, sodass bei Dienste im Sommer auf dem gleichen Niveau sein könnten..

Ob Apple dies auch international bis Sommer schaffen kann, ist dagegen fraglich. Während Apple Music derzeit 36 Millionen zahlende Kunden hat, kann Spotify mit 70 Millionen Abonnenten knapp doppelt so viel vermelden. Dazu kommt noch, dass das schwedische Unternehmen auch eine kostenfreie Mitgliedschaft anbietet und somit mehr als 140 Millionen Nutzer aufweisen kann. Trotz des derzeitigen Vorsprungs der Schweden hat Apple Music einen wichtigen Vorteil: Die App ist bereits auf vielen Millionen Apple-Geräten vorinstalliert.

Wie sich der Konkurrenzkampf in diesem Jahr weiterentwickeln wird und mit welchen Maßnahmen Spotify gegensteuern wird, kann derzeit nur spekuliert werden. Ähnlich spekulativ sind die Gerüchte um Apples Serien-Bemühung. Hier ist ebenfalls unklar, ob die verschiedenen Shows ein Apple-Music-Abo voraussetzen werden oder nur an Apple-Geräte gebunden sind. Ebenfalls möglich wäre eine eigener Videostreamingdienst á la Netflix. 2018 wird also spannend.