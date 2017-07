30.07.2017 - 19:28 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple kommt den Druck chinesischer Behörden nach, VPN-Anwendungen aus dem App-Store zu entfernen. Über diese Apps konnten Chinesen versuchen, die Internetzensur des Landes zu umgehen.



30.07.2017 - 19:28 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple/ Public Domain))

Apple hat aus dem chinesischen iOS-App-Store zahlreiche VPN-Anwendungen entfernt. Sie erlaubten bisher, die Zensurfunktionen in China zu umgehen.

Gelöscht wurden so bekannte Apps wie AirVPN, IP Vanish, ExpressVPN, VyprVPN und Torguard. Ob Apple auf direkte Weisung der chinesischen Behörden gehandelt hat, ist nicht bekannt. Nach einem Bericht der New York Times, die mit Apple-Verantwortlichen gesprochen hat, seien VPN-Dienste in China seit 2017 registrierungspflichtig. Apps, deren Entwickler dies versäumt hatten, seien nun entfernt worden.

In China lassen sich nicht einmal Website von YouTube, Twitter und Facebook aufrufen. Kurz vor der Weihnachtspause 2016/17 hatte Apple sämtliche Apps der New York Times aus dem chinesischen App Store entfernt, nachdem die Regierung eine entsprechende Anfrage gestellt hat.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Apple einer solchen Regierungsanfrage aus China nachgab. 2015 forderte die chinesische Regierung Apple dazu auf, den iBooks- und iTunes-Movie-Store in China zu schließen. Die Kalifornier handelten prompt und sperrten die Dienste entsprechend.