20.10.2016 - 21:35 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Pflanzkübel im Apple Store von San Francisco (Bild: Lil Mike SF/Screenshot: Mac Life)

Pflanzkübel aus der Geschmacksmusteranmeldung (Bild: US-Patent- und Markenamt) 1 /2

Die Apple Stores werden nach und nach umgebaut und werden mit lebendigen Bäumen ausgestattet. Für deren Pflanzkübel hat sich Apple jetzt einen Geschmacksmuster geholt. Er gilt zunächst 14 Jahre lang.

Geschmacksmuster sind die kleinen Brüder des Patents und wesentlich einfacher zu bekommen. Ein eingetragenes Design oder Geschmacksmuster ist ein gewerbliches Schutzrecht, das seinem Inhaber die ausschließliche Befugnis zur Benutzung einer ästhetischen Erscheinungsform (Gestalt, Farbe, Form) verleiht.

In den USA wird so etwas Design Patent genannt, was schnell fälschlicherweise als Patent fehlinterpretiert wird. Dennoch zeigt diese Aktion, wie ernst es Apple mit dem von ihm selbst entworfenen Gegenständen ist. So kann niemand einfach einen "Apple-Pflanzkübel" in den Handel bringen, ohne juristischen Ärger zu bekommen. Apple wird mit großer Sicherheit die Pflanzkübel selbst nicht verkaufen, aber darauf kommt es dem Unternehmen nicht an. Die Kübel verfügen über eine Sitzfläche, auf der sich Besucher niederlassen können. Sie dient gleichzeitig als Abdeckung für die Erde und sorgt dafür, dass weniger Feuchtigkeit verdunstet.

Der erste Apple Store im neuen Design entstand am Union Square in San Francisco. Der Apple Store, den man auch als Flagship-Store bezeichnen könnte, auch wenn Apple den Begriff nicht nutzt, hat einige neue Designelemente erhalten, die auch in anderen Stores weltweit nach und nach eingeführt werden sollen.

Watch Closing 40 Ft Glass Doors At New #SF #AppleStore Take 10 Minutes, Require 5 Employees And An #SFPD Officer! https://t.co/5ds5K3ANLy — Lil Mike SF (@lilmikesf) May 22, 2016

Die als "The Avenue" bezeichneten Miniläden sollen sich mit den Jahreszeiten dynamisch verändern. Die Wände von "The Avenue" sind interaktive, themenbezogene "Fenster" in denen die Produkte und Services von Apple angeboten werden - zum Beispiel für die Bereiche Musik, Fotografie, Apps und vielem mehr. Hier gibt es "Creative Pros" - das sind Apple-Mitarbeiter, die auf diese Themenbereiche spezialisiert sind. Der "Genius Grove" ist der Ersatz für die Genius-Bar. Kunden erhalten hier Unterstützung für ihre Geräte. In San Francisco sind lokale Baumarten im Store gepflanzt worden. Und nun wissen wir auch, worin die Bäume stehen.

