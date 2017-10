​Ergänzendes Update für macOS High Sierra: Apple hat umgehend reagiert und den Bug im Festplattendienstprogramm, über den wir just berichteten, mit einer Aktualisierung für sein Desktop-Betriebssystem bereits behoben. Darüber hinaus wurde eine weitere Sicherheitslücke behoben, bei der Passwörter im Schlüsselbund im Klartext über unsignierte Software ausgelesen werden konnte. Das Update bekommt keine eigene Versionsnummer und unterscheidet sich lediglich in der Build-Nummer.

Ergänzendes Update für macOS High Sierra (Bild: Alexander Trust)

So schnell kann’s gehen. Eben berichteten wir noch über einen Fehler im Festplattendienstprogramm in macOS High Sierra. Nun hat Apple diesen behoben. Er stellte ein Sicherheitsrisiko dar, weil Passwörter von verschlüsselten APFS-Volumen in dem Tool fälschlicherweise im Klartext angezeigt wurden. Entsprechend sollten Sie dieses Update in jedem Fall installieren.

Mehrere Sicherheitslücken geschlossen

Darüber hinaus schloss Apple eine Sicherheitslücke, über die Ende September berichtet wurde. Einem Entwickler war es möglich mittels unsignierter Software Passwörter aus dem Schlüsselbund im Klartext in einer Datei auszugeben. Diese hätte dann über Malware auf entfernte Server geladen werden können. Dieser unerwünschte Fehlverhalten wurde mit dem Update ebenfalls behoben.

Zu guter Letzt wurden noch weitere Kleinigkeiten verändert. Das Installationsprogramm soll nun robuster funktionieren und der Cursor in Adobe InDesign wieder korrekt angezeigt werden. Außerdem sollten Sie nun ohne Widerrede Nachrichten aus Yahoo-E-Mail-Accounts löschen können. Dies war bislang wegen eines Fehler nicht möglich.

Die neue Build-Nummer lautet 15A405. Sie finden das Update im Mac App Store. Ein Neustart Ihres Mac ist jedoch erforderlich. Apple hat ein eigenes Support-Dokument veröffentlicht, in dem Ihnen erklärt wird, wie Sie Ihre APFS-Volumen schützen, damit das Passwort nicht in falsche Hände gerät. In einem Sicherheits-Bulletin werden zudem die beiden Fehler noch einmal festgehalten. Beide Dokumente liegen zur Stunde noch nicht in der deutschen Übersetzung vor, wir haben vorsorglich trotzdem schon die deutschsprachige Variante verlinkt.