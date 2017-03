13.03.2017 - 18:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die sechste Beta von iOS 10.3 für Entwickler und Teilnehmer am öffentlichen Testprogramm Apple Seed veröffenlticht. Die neue Vorabversion des mobilen Betriebssystems kann auf iPhones, iPads und dem iPod touch installiert werden, sofern diese dafür durch ein Zertifikat freigeschaltet wurden. Wichtigste Neuerung ist das Dateisystem APFS.



iOS 10.3 Beta 6 ist da (Bild: CC0)

iOS 10.3 Beta 6 steht ab sofort zum Herunterladen bereit. Die vermutlich letzte Vorabversion vor der finalen Fassung wird nicht nur für zahlende Entwickler sondern auch für kostenlose Teilnehmer des Apple-Seed-Programms angeboten.

Neben einer Suchfunktion für die Ohrhörer Apple AirPods, die einen langsam anschwellenden Ton generiert, der helfen soll, die AirPods zu lokalisieren, ist auch ein neues Dateisystem integriert.

Die Suchfunktion für die Ohrhörer kann aus physikalischen Gründen nur in nächster Nähe funktionieren, da die Töne aus den AirPods sonst nicht hörbar sind. Zudem muss der Kopfhörer noch per Bluetooth mit dem iPhone oder iPad verbunden sein. Über Apples Website iCloud.com kann der Nutzer auch die letzte Position auf der Karte darstellen, an der die Ohrhörer mit dem iPhone oder iPad gekoppelt waren. Natürlich liefert das nur einen sehr ungenauen Fundort. Die AirPorts haben im Gegensatz zu iPhones und iPads keine Sendefunktion.

Neue Funktionen für den App Store

Apple will in iOS 10.3 auch eine Änderungen am App-Store vornehmen und Entwicklern erlauben, auf Kommentare von Nutzern zu antworten. Die Anwender können andere Kommentare als „nützlich” oder „unnütz” kennzeichnen. Das soll anderen Besuchern des App-Stores helfen, relevante Bewertungen zu finden.

Das neue Dateisystem APFS, das Apple in iOS 10.3 integriert hat, löst HFS+ bald überall ab. Auch in macOS und watchOS soll APFS eingesetzt werden. Es verspricht eine höhere Startgeschwindigkeit für Apps und beim Booten des Betriebssystems. Außerdem soll die Datensicherheit erhöht werden.