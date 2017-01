23.01.2017 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor gut einem Jahr wollte Apple-CEO Tim Cook mit seinem Unternehmen die USA verlassen, wenn Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wird. Letzteres ist eingetreten und Trump ist seit wenigen Tagen im Amt. Ein Gespräch zwischen den beiden könnte Cooks Meinung geändert haben, sodass laut Nikkei tatsächlich ein großes Investment getätigt werden könnte, um einen Teil der Produktion zurück in die USA zu holen – mit der Hilfe von Foxconn.



Laut Nikkei erwägt Apple derzeit gemeinsam mit Foxconn einen Teil der Produktion in die USA zu verlagern, nachdem Präsident Trump ein reizvolles Angebot mit Steuervergünstigungen gemacht hat. Dabei soll es sich um ein Investment von rund 7 Milliarden US-Dollar handeln, mit denen man eine hoch automatisierte Display-Fabrik auf amerikanischem Boden errichten möchte. Bereits im letzten Monat kamen ähnliche Gerüchte auf, die von einer gemeinsamen Expansion sprachen.

Dem Report zufolge soll die neue Einrichtung trotz der Automatisierung 30.000 bis 50.000 neue Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen. Der Foxconn-Vorsitzende Terry Gou hat dazu folgendes mitgeteilt:

„Apple ist bereit gemeinsam in die Einrichtung zu investieren, weil sie die (Panels) ebenfalls benötigen", sagte Gou den Reportern nach der jährlichen Jahresabschlussparty des Unternehmens im Nankang District in Taipeh. Die US-Produktionsstätte könnte irgendwann 30.000 bis 50.000 Jobs schaffen, sagte der taiwanesische Magnat.

Allerdings hat Gou auch seine Zweifel an dem Unterfangen und glaubt nicht so richtig, dass Kunden gewillt sind, deutlich mehr für eine in den USA gefertigtes Produkt zu zahlen. Der Aufpreis würde durch die deutlichen höheren Löhne, Grundstücks- und Strompreise entstehen, wobei man jedoch bereits mit US-Behörden in Kontakt steht, um Zugeständnisse bei den beiden letztgenannten zu erhalten.