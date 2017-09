Schon eine Weile können Sie passende Geräte mit Ihren IKEA-Möbeln aufladen. Konkret eher mit Accessoires wie Lampen, die das schwedische Möbelhaus anbietet. In den USA ist nun eine Werbekampagne passend zum Start des iPhone 8 angelaufen, die Kunden noch einmal daran erinnert, dass IKEA über derlei Produkte verfügt. Besonders interessant ist, dass die Werbeslogans ähnlich zu Aussagen Apples lauten, die der iPhone-Hersteller gerne auf seiner Keynote trifft, oder auf den Firmennamen hindeuten und sogar aktiv mit Siri werben.

IKEA fragt Siri, welche Lampe es kaufen soll? (Bild: IKEA)

Das Unternehmen wirbt mit Slogans, die an Apple-Aussagen erinnern (Bild: IKEA)

Die beispielsweise auf der Keynote schon mal getroffen wurden (Bild: IKEA)

Auch das berühmte „One more thing“ bildet da keine Ausnahme (Bild: IKEA) 1 /4

Sie sind auf der Suche nach Zubehör zum Aufladen Ihres iPhone 8 oder demnächst iPhone X? Dann finden Sie schon eine Weile auch welches beim Möbelhaus IKEA. Der Anbieter hat nun in den USA eine Marketingkampagne anlaufen lassen, die uns nur daran erinnern soll. Mit Analogien zu Redewendungen und Floskeln, die entweder an Apple erinnern, oder an die Keynotes des iPhone-Herstellers, will man auf Kundenfang gehen.

IKEA wirbt mit Apple-ähnlichen Slogans

Da wäre mit Hinweis auf das Unternehmen der Hinweis auf „Apple juice“. Den bekommt beispielsweise das iPhone auf der beworbenen Lampe RIGGAD. Dazu gesellt sich der Spruch „One more thing… It’s also a lamp“ (dt. ach übrigens, es ist auch eine Lampe). Aus „this changes everything“ (dt. das ändert alles) wird dann „this charges everything“ (dt. das lädt alles), als Slogan für die Lampe. Und „Link different“ wird in Anlehnung an Apples eigenen Werbeslogan „Think different“ verwendet. Auch fragt IKEA „Siri, what lamp should I buy?“ Im konkreten Fall wird immer die Lampe RIGGAD beworben, die am Standfuß einen Ladeteller für beispielsweise das iPhone 8 oder iPhone X bietet. In Deutschland gibt es dieses Produkt (noch) nicht. Doch das Unternehmen hat dafür viele andere Produkte wie Lampen oder Ladeschalen im Angebot.