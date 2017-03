10.03.2017 - 09:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Alexa, Cortana und Co. mögen vielleicht in der Funktionsweise besser sein, aber im Bereich Sprachvielfalt macht man Siri kaum etwas vor. Denn im Gegensatz zur Konkurrenz beherrscht Apples Sprachassistent mittlerweile 24 Sprachen mit über 36 spezifischen Dialekten. Amazons Alexa versteht dagegen nur Deutsch und Englisch. Nun gibt Apples Sprachteam einen Einblick und zeigt, wie sie Siri weitere Sprachen beibringen.



In den nächsten Wochen wird Apple iOS 10.3 veröffentlichen. Mit der Aktualisierung wird Siri noch sprachgewandter, denn man fügt dem Sprachassistenten Shanghainesisch als neue Sprache hinzu. In einem aktuellen Interview mit Reuters erklärte Alex Acero, Apples Head of Speech, wie man vorgeht, um Siri eine völlig neue Sprache beizubringen.

Als man den Sprachassistenten im Jahr 2011 zusammen mit dem iPhone 4s vorstellte, basierte die Spracherkennung auf der Technologie von Nuance. Später entschied man sich jedoch auf eine eigene Sprachplattform zu wechseln, die verstärkt auf eigenständige Lernprozesse setzt, um sich automatisch mit der Zeit zu verbessern.

Neue Sprachen können jedoch nicht auf diese Weise gelernt werden. Dabei geht man anders vor. Acero erklärt, dass man zu Anfang Menschen einlädt, die die Sprache sprechen können. Diese sollten möglichst verschiedene Dialekte mit unterschiedlichen Akzenten sprechen. Dazu werden Sie gebeten einige Paragraphen und Wörter vorzulesen, die aufgenommen und von Mitarbeitern transkribiert werden. Dadurch erhält der Computer exakte Daten zu den Aufnahmen. Daraus entsteht dann ein erstes akustisches Modell, das versucht Wortsequenzen vorherzusehen.

Anstatt nun die Sprache für Siri zur Verfügung zu stellen, führt man mit einer neuen iOS-Version die Diktierfunktion für die neue Sprache ein. Dabei wird ein Bruchteil an Sprachdaten anonymisiert an Apple geschickt. Diese Daten werden wieder von Mitarbeitern transkribiert, um die Fehlerrate zu minimieren. Erst nachdem man genügend Daten gesammelt hat, wird ein Sprecher für die Sprache angeheuert, der verschiedene Wörter und Sätze einspricht. Mit der anschließenden Veröffentlichung ist die Arbeit jedoch noch nicht getan. Durch die Benutzung wird Siri besser und etwa alle zwei Wochen wird ein Update mit weiteren Verbesserungen geliefert.