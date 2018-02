10.02.2018 - 14:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das Bezahlsystem Alipay dürfte hierzulande den meisten völlig unbekannt sein, doch das ist nicht überall so. In China ist das anders. Dort muss Apple es sogar neben seinem eigenen Bezahlsystem Apple Pay dulden.



Apple Store in Shanghai (Bild: Apple)

Apple akzeptiert mehr oder minder freiwillig in China das Bezahlsystem Alipay in seinen Ladenschäften. Normalerweise wird nur Apple Pay akzeptiert, doch Alipay hat in China einen so hohen Marktanteil, dass sich Apple es wohl nicht leisten kann, hier stur zu bleiben.

In den Apple Stores in China spielt Apple Pay nur eine geringe Rolle, weil die lokalen Systeme WeChat und Alipay eine große Marktmacht haben. Alipay wurde vom chinesischen E-Commerce-Anbieter Alibaba entwickelt und dieser machte auch deutlich, weshalb Apple den ungewöhnlichen Schritt geht: Man sei einfach größer. Alipay ist für Apple allerdings nicht ganz neu. Im iTunes- und im App Store akzeptiert das Unternehmen Alipay schon seit einem Jahr.

Für Apple ist China der größte Absatzmarkt der Welt. Wenn das Unternehmen noch signifikant wachsen will, dann dort. Deshalb wird auch nichts unversucht gelassen, den dortigen Kunden den Einstieg in die Apple-Welt so einfach wie möglich zu machen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

In China gibt es derzeit gut 40 Apple Stores, die in großen Städten gebaut wurden. Apple Pay gibt es in China seit Anfang 2016, während es in Deutschland noch immer nicht startete, trotz immer wiederkehrender Gerüchte.